Xi Jinpings ideologi skrivs in i Kinas grundlag - Xi blir mäktigast sedan Mao?

Det kinesiska kommunistpartiet avslutade sin stora partikongress med att enhälligt rösta för att president Xi Jinpings nya ideologi ska skrivas in i Kinas grundlag, under Xis eget namn. Xi blir den förste kinesiske ledaren sedan Mao som får den äran under sin ämbetsperiod.

Då president Xi Jinping inledde kommunistpartiets kongress förra onsdagen med ett över tre timmar långt tal, lanserade han också det nya namnet för sin ideologi: "Socialism med kinesiska särdrag för en ny era".

Begreppet "socialism med kinesiska särdrag" har använts länge, som en sorts beskrivning av samhället som styrs av ett kommunistparti, men där marknadsekonomin vuxit sig allt starkare.

Kina går in i sin tredje era?



Meningen med Xis tillägg - den "nya eran" - är litet oklart, men tolkas som partiets sätt att uttrycka att Folkrepubliken nu går in i sin tredje era.

Den första eran var Mao Zedongs era då han grundade Folkrepubliken och enade landet efter inbördeskriget.

Den andra eran var Deng Xiaopings era, med politisk omorientering och ekonomiska reformer.

Enligt BBC:s tolkning ska den här tredje eran under Xi nu handla om enighet och ökat välstånd, men också disciplin och internationellt inflytande.

Xis nya ideologi har hyllats av statliga kinesiska medier ända sedan partikongressen inleddes.

Efter kongressen kommer skolelever, studenter och statligt anställda få börja studera den.

Xi stärker sitt grepp om makten ytterligare

Partikongressen godkände alltså en grundlagsförändring där Xis ideologi skrevs in i konstitutionen med hans namn.

Deng Xiaoping (Kinas de facto ledare åren 1978-1997) fick också den äran, men först efter sin död, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Partikongressens beslut ses som ytterligare ett tecken på att Xi Jinping stärker sitt grepp om det styrande kommunistpartiet och makten över landet.

Det kinesiska kommunistpartiets avslutande session under partikongressen, 24.10.2017. Det kinesiska kommunistpartiets avslutande session under partikongressen, 24.10.2017. Bild: AFP / Lehtikuva

Xis första fem år vid makten har präglats av allt hårdare kontroll både över medborgarna och över partiet.

Politiska bedömare tror att den "nya" politiska inriktningen också kommer att medföra mer kontroll.

Själva partikongressen har nu officiellt avslutats, men på onsdag får kineserna och omvärlden veta mera om vart Kina är på väg.

Då presenteras medlemmarna av politbyrån och de sju medlemmarna av den ständiga kommittén.

Källor: Reuters, AP, BBC