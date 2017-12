Kaj Kunnas får bära OS-elden: Det känns som en enorm ära

Karisbon Kaj Kunnas kommer att få bära OS-elden i Sydkorea i januari. Han känner sig privilegierad över det här hedersuppdraget.

- Det känns som en enorm ära att få representera Finland, säger Kunnas.

Han berättar om hur han vuxit upp med bilder av Paavo Nurmi som vid Helsingfors-OS bär in elden, Muhammad Ali som tänder elden i Atlanta och elden som sköts med en pilbåge över hela stadion i Barcelona-OS.