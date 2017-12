Kravaller, inbrott och oroligheter gjorde julfirandet försiktigt 1917 - ingen utlyste julfred

Ohjelmia joulun vieton perinteistä eri aikoina ja paikoissa.

Miten joulua Suomessa vietetään? Kullakin on omat tapansa, mutta paljon yhteistäkin on. Perinteet tuntuvat voimakkaina, vaikka uudet ajat tuovat aina jotain lisää. Seuraavassa on koottuna ohjelmia, jotka kertovat joulun vieton perinteistä eri aikoina ja eri paikoissa.