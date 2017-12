På julannandag visar Yle Fem den omtalade Mumin-animationen “Muminfamiljen på Rivieran” från 2014.

Filmen bröt djärvt mot de traditionella muminelementen som vi vant oss vid från Tove Janssons böcker och den japansk-holländska animationsserien från 1990/1991.

Saker och ting i Mumindalen har ju alltid haft sin rätta plats. De bekanta elementen har suttit tryggt och bekvämt på muminkaffekoppen och mumindockhuset med sina pyttesmå möblemang och bestick.

Vi kan utantill cd-konvoluten, motiven i muminvärldens presentbutik i Nådendal, tandläkarväntrummets tummade muminböcker och de där muminpysslen som kommer på köpet när man köper en hamburgarmåltid utan franskisar.

Inte sedan filmen Kometen kommer från 1992, som är den senaste tecknade långfilmen om Mumin, har Mumin uppdaterats på vita duken.

Någonstans på vägen glömde vi bort att Tove Jansson riktade sig även till vuxna.

Filmen Muminfamiljen på Rivieran vänder på det här.

Den finsk-franska animationen är regisserad av Xavier Picard och samproducerad av honom och Hanna Hemilä, som också är filmens co-regissör. Filmen hade premiär på bio i oktober 2014 och visas nu för första gången på tv.

Filmen baserar sig på Tove Janssons tecknade serie Familjen lever högt från 1955 som inspirerades av Toves och hennes mammas upplevelser på Rivieran.

Tove Janssons brorsdotter Sophia Jansson som är ordförande på Moomin Characters som idag bevakar Mumin-brandet var hela tiden med i processen.



- Eftersom det var en hyllning till Tove Jansson så kom hela idén från Sophia Jansson. Hon nämnde en gång när vi var och simmade att det var synd att de tecknade serierna aldrig hade adapterats till film eller TV, berättar Hemilä.

- Moomin Characters hade fått förslag på olika filmer och tv-serier men ingen hade föreslagit de tecknade serierna som utgångspunkt. Jag föreslog ett samarbete med fransmän, som har en lång och mångsidig historia med både tecknade serier och animerade filmer, säger Hemilä.

Filmen befinner sig mentalt i en stilig femtio-sextiotalsmiljö där kontrasterna mellan muminfamiljen och den fisförnäma europeiska strandhotellsocietetens högfärdighet krockar i dråpliga scener.

Paralleller kan lätt dras till filmklassiker som Jacques Tatis fantastiska Semestersabotören från 1953 eller den första Rosa pantern-filmen med Claudia Cardinale, David Niven och Peter Sellers från 1963.

Hanna Hemilä berättar att de faktiskt hade just Tatis Riviera-komedi som en referens när de planerade filmen. Jacques Tatis ljudvärld och stiliserade bilder inspirerade Mumin-filmen.