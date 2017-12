Janne Kuokkanen kapellmästare i ettan – se Finlands formationer inför JVM-premiären

Finlands hockeyjuniorer inleder sin VM-turnering genom att möta Kanada på annandag jul. Chefstränaren Jussi Ahokas poängterade inför turneringen att rollfördelningen hade stor betydelse då truppen togs ut. Träningsformationerna antyder att spelarna har en tydlig roll i laget.

Formationerna under träningen på juldagen indikerar på att helt olika spelare får ansvar i powerplay och boxplay.

Janne Kuokkanen som under hösten spelade NHL-hockey i Carolina Hurricanes är kapellmästare i Finlands förstakedja. På kanterna finns HPK:s Kristian Vesalainen och Jokerits Eeli Tolvanen.