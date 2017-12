SVT: Svensk handel har problem med falska returer

I Sverige har butikerna fått allt större problem med falska returer, rapporterar SVT Nyheter. Kunder återlämnar inköpta varor till butikerna, men i stället för det riktiga köpet lämnar de över en piratkopia.

Per Geijer, som är säkerhetschef vid intresseorganisationen Svensk handel, säger att det handlar om en större bedrägerivåg som pågått i minst två månader.

Samma typ av bedrägerier har man på Svensk handel sett tidigare, men inte i samma utsträckning.

Främst återlämnas pirattillverkade knivar, skor, kläder och ryggsäckar.

Piratkopiorna är ofta också väldigt välgjorda.