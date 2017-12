Tuukka Rask var NHL:s bästa spelare före juluppehållet

Bild: Anthony Nesmith/CSM/REX/All Over Press

Boston Bruins målvakt Tuukka Rask fick en smakfull julklapp från NHL då han på julaftonen valdes till veckans spelare i ligan. Rask är den andra finländaren som under den pågående säsongen har fått utmärkelsen.

Veckan före jul (18–24 december) spelade Rask tre matcher. På måndagen vann Boston över Columbus Blue Jackets med 7–2, på torsdagen besegrades Winnipeg Jets med 2–1 och veckan avslutades på lördagen med en 3–1-vinst över Detroit Red Wings.

Under veckan släppte Rask i snitt in 1,30 mål per match och motade 95,4 procent av skotten på mål. I Rasks nio senaste starter har Boston vunnit åtta matcher.

Till veckans näst bästa spelare valdes New York Islanders-spelaren Mathew Barzal. Han noterades för 4 + 2 = 6 poäng på 3 matcher.

Trea var Florida Panthers-målvakten James Reimer som vann sina tre matcher och räddade 106 av 110 skott.

Gör Teräväinen sällskap

Rask är den andra finländaren för säsongen att bli vald till veckans bästa. Carolina Hurricanes Teuvo Teräväinen fick samma pris i november.

Även förra säsongen blev Rask en gång vald till veckans spelare.