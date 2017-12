Väglaget blir dåligt i dag - se upp i returtrafiken

Skribent: Yle

I dag är den livligaste dagen i trafiken tillbaka från julfirandet. Inga riktiga trafikstockningar väntas ändå, eftersom många har ledigt också under mellandagarna.

Meteorologiska institutet uppger att ett nederbördsområde över Norra Karelen och Norra Savolax drar vidare österut under förmiddagen.

Under dagen är det uppehållsväder i stora delar av landet, men sent på eftermiddagen kommer ett nytt nederbördsområde in över landets sydvästra del mot nordost och gör väglaget dåligt igen.

Vid 18-tiden snöar det i ett område från Satakunta till västra Nyland, uppger jourhavande meteorologen Ville Siiskonen.

Väglaget blir dåligt i landets mellersta delar, Norra Österbotten, Kajanaland och delar av södra Finland.

- Till midnatt har nederbördsområdet rört sig till ett område som sträcker sig till landskapen i Österbotten och till Södra Karelen, säger Siiskonen.

