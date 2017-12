Döstäda, dabba, fidget spinner och rekoring - här är nyorden 2017

Nu är den här, nyordslistan för 2017.

Det är sjuttonde gången Språkrådet och Språktidningen i Sverige ger ut en lista över ord och uttryck som uppstått eller varit aktuella under det gångna året.

- Det är alltid spännande att se vilka ord som platsar på listan. Nyorden är ett bevis på att språket är kreativt, att samhället förändras och att vi måste hitta nya ord för att beskriva de nya fenomenen, säger Svenska Yles språkstöd Minna Levälahti.

Minna Levälahti Porträttbild på Minna Levälahti.

Levälahti tar en titt på listan och konstarerar att Donald Trump tycks vara anledningen till flera av de nya uttrycken.

- Det som USA:s president säger och gör har också satt sina spår i vårt språk. Men det är samtidigt glädjande att vi har ett samhälle där man kan prata om att det finns alternativa fakta och fejkade nyheter och att folk vågar knäprotestera.

En del av de nya orden är här för att stanna, tror Levälahti. Andra är modefenomen som så småningom kommer att falla i glömska.

- Fidget spinner, som jag hellre kallar fingersnurror, var trendiga under första halvan av året, men nu ligger de bortglömda i någon låda, åtminstone hemma hos oss. Jag tror inte att ordet och saken försvinner, men fidget spinner är inte längre på allas läppar.

Gladast är Levälahti över att rekoring kom med på listan.

- Det är roligt eftersom det finns rekoringar på många håll i Finland. Dessutom är det skönt att äntligen få rekommendera att det skrivs med små bokstäver och utan bindestreck.

Före du bekantar dig med listan kanske du vill göra vårt kluriga nyordstest?

Här har du listan på de nya orden 2017. Hittar du någon favorit?

Alternativa fakta

Uppgifter som presenteras som fakta trots att de står i strid med vad som kan utläsas av det informationsunderlag som finns.

Av engelskans alternative facts. Frasen fick spridning med denna betydelse efter att den använts av Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway när hon försvarade pressekreteraren Sean Spicers felaktiga påståenden om antalet personer i publiken vid Donald Trumps presidentinstallation.

Blockkedja

Ett verifieringssystem i form av en sorts databas där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer som ingår i ett nätverk, där stabilitet och tillförlitlighet uppnås genom att varje förändring av informationen måste verifieras av väldigt många av de datorer som ingår i nätverket.

Av engelskans blockchain. Blockkedjetekniken utvecklades först som en central del av den digitala valutan bitcoin.

Blorange

Hårfärg som är blandning av blont och orange.

Bonus malus

Skattesystem där fordon med låga utsläpp premieras ekonomiskt medan fordon med höga utsläpp beläggs med en straffavgift

Termen bonus malus kommer av latinets bonus, ’bra’, och malus, ’dålig’. Den förekommer på olika språk både som beteckning för liknande skatter som den svenska och för andra typer av ekonomiska lösningar som går ut på att vissa saker belönas med en bonus och andra saker bestraffas med en straffavgift. När den syftar på det nya svenska skattesystemet förekommer den mest i sammansättningar som bonus malus-system och bonus malus-skatt.

Cringe

Pinsam.

Av engelskans cringe som i vardaglig användning förekommer så väl som substantiv, adjektiv, verb och utropsord som uttryck för pinsamhet. Det används också som beteckning för en speciell genre av pinsamma komedier. På svenska förekommer även adjektivformen cringeig, liksom verbformen cringea med betydelsen ’reagera med obehag för att något är väldigt pinsamt’.

Dabba

Göra en dansrörelse där man sänker huvudet mot ena armvecket och samtidigt höjer andra armen.

Av engelskans dab, som används både som substantiv och verb om denna dansrörelse, som uppstod inom den amerikanska hiphopkulturen. På svenska används substantivet dab, eller dabb, som benämning för själva rörelsen. Man kan göra en dab, etcetera.

Direktare

Begravning utan ceremoni.

Doxa

Lämna ut en privatperson genom att publicera känslig information på internet.

Av engelskans dox, bildat till docs, kortform av documents, ’dokument’.

Döstäda

Rensa ut och sortera personliga tillhörigheter för att undvika att anhöriga ska behöva göra detta efter ens bortgång.

Expresskidnappning

Kidnappning som inte varar längre än den tid som krävs för att tömma en persons bankkonto.

Ordet har kommit in i svenskan som ett översättningslån av spanskans secuestro exprés, som används för liknande fenomen på olika håll i Latinamerika.

Fejkade nyheter

(även fejknyheter, falska nyheter)

Osanningar som sprids som sanningar i medierna

Frasen har länge använts på svenska, men ökade stort i användning under 2016 och 2017, en ökning som tydligt kan kopplas till den amerikanska valrörelsen där den engelska frasen fake news användes flitigt, både om nyheter som faktiskt var fejkade och om nyheter som var korrekta men som avfärdades genom att påstås vara fejkade.

Fidget spinner

(även fingersnurra och stressnurra)

En sorts leksak som man snurrar mellan fingrarna

Snurrandet anses av vissa ha en avstressande effekt, vilket ligger bakom den alternativa benämningen stressnurra.

Framtidsfullmakt

Fullmakt som börjar gälla först när fullmaktsgivaren inte kan ta hand om sina personliga och ekonomiska affärer.

Funktionsrätt

Rätt till självbestämmande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Ordet har lanserats av den organisation som tidigare hette Handikappförbunden och som sedan maj 2017 heter Funktionsrätt Sverige.

Grit

Uthållighet och hängivenhet i arbete mot långsiktiga mål

Inlånat från engelskan. Begreppet grit används inom psykologisk forskning, och har vunnit spridning främst genom den amerikanska psykologen Angela Duckworths arbete, bland annat hennes bok Grit: The power of passion and perseverance, som publicerades 2016.

Halalturism

Turism på anläggningar som följer specifika kriterier som är uppställda för att passa vissa muslimska traditioner.

Hyberavdrag

Skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.

Ordet och förslaget kommer från den statliga utredningen om cirkulär ekonomi.

Inrymning

Instängning eller inlåsning av människor som skydd mot ett yttre hot.

Killgissa

Påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om fast man egentligen bara gissar.

Klickfarm

Grupp med personer som får betalt för att systematiskt klicka på annonser på nätet för att generera intäkter till uppdragsgivaren.

Av engelskans click farm med samma betydelse.

Knäprotest

Manifestation där deltagarna ställer sig på knä i protest mot rasism.

Manifestationsformen fick stor uppmärksamhet när president Donald Trump i september 2017 kom med uppmaningen att knäprotesterande spelare i amerikansk fotboll skulle avskedas. Detta ledde till en kampanj till stöd för spelarna och deras knä­ protester i sociala medier under hashtaggen #takeaknee.

Kombucha

Dryck som framställs genom fermentering av te.

Ordets etymologi är osäker, men troligen är det kinesiska ordet för ’te’ – 茶 eller chá – involverat.

Kompetensutvisning

Utvisning av person som har kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Ordet lanserades i en artikelserie i Svenska Dagbladet.

#metoo

Hashtagg och benämning för en rörelse som går ut på att motverka sexuella trakasserier och övergrepp genom att många delar med sig av sina erfarenheter av detta.

Omakase

Restaurangmåltid som gästen låter kocken komponera efter eget

huvud.

Av det japanska uttrycket omakase som betyder ’jag överlåter beslutet åt dig’. Begreppet används främst på japanska restauranger och främst för sushimåltider, men det används även mer generellt om att låta kocken komponera måltiden också på helt andra typer av restauranger.

Pansexuell

Någon som relaterar erotiskt och romantiskt till människor utifrån deras personlighet och oberoende av deras kön.

Plogga

Jogga samtidigt som man plockar skräp, oftast i grupp.

Poddtaxi

Litet eldrivet fordon som används som taxi.

Av engelskans pod taxi och podcar. Engelskans pod kan bland annat betyda ’ärtskida, frökapsel’, och benämningen har motiverats av fordonens kapselliknande utseende.

Postfaktisk

Som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta.

Relaterade ord är postsanning, av engelskans posttruth, och känslosamhälle.

Rekoring

Grupp där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter.

Förledet reko är bildat som en kortform av frasen rejäl konsumtion.

Renovräkning

Vräkning av hyresgäster som inte har råd att betala den höjda hyran efter en renovering.

Ordet är ett översättningslån av engelskans renoviction.



Sekundärkränkt

Upprörd av en kränkning riktad mot en annan person.



Serieotrohet

Det att se ett avsnitt av en tv-serie utan att ens partner, som följer samma serie, får vara med.

Skogsbad

Terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress.

Företeelsen kallas på japanska shinrin-yoku, vilket kan översättas just som ’skogsbad’.

Snubbelsten



Minnestavla i gatstensformat för person som dödades i Förintelsen.

Översättningslån av tyskans Stolperstein. De snubbelstenar som finns på olika ställen i Europa ingår i ett projekt av den tyska konstnären Gunter Demnig, som placerade ut sina första snubbelstenar i Berlin i mitten av 1990-talet.

Spetspatient

Patient som har god kunskap om sin sjukdom och som

därför själv får ta vissa beslut om behandlingen.

Uttrycket har lanserats av Sara Riggare, doktorand på Karolinska institutet.

Veganisera

Göra en vegansk version av en maträtt som traditionellt innehåller animaliska produkter

Viralgranska

Källkritiskt granska uppgifter som sprids snabbt på nätet.

Källa: Institutet för språk och folkminnen



Ändring 27.12.2017 kl 09.43 Tillagt att det är Språkrådet och Språktidningen som sammanställer listan.