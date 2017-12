Romantiker som går mot rött – så här klarade sig kandidaterna i Efter Nios presidentspel

Bilister, var vaksamma i trafiken! Det är nämligen så att presidentvalskandidaterna ofta går mot rött. Det här, och mycket annat, avslöjas i Efter Nios presidentspel.

Under höstens gång har presidentvalskandidaterna utmanats i presidentspelet i samband med sina besök i Efter Nio. Spelet går ut på att varje kandidat har 90 sekunder på sig att svara på så många av programledarna Sonja Kailassaaris och Mårten Svartströms frågor som möjligt. De tävlande svarar med de kännspaka "Yes", "Maybe" eller "No" knapparna.

Gemensamt för alla kandidaterna var bland annat att de går mot rött i trafiken. De flesta tror också på kärlek vid första ögonkastet, upplever sig som romantiska och överdriver sina matlagningskunskaper.

Kandidat nr. 2: Merja Kyllönen

Vänsterns presidentkandidat, Merja Kyllönen, fick full poängskörd, det vill säga 21 poäng. Hon var den enda av de tävlande som stolt svarade "ja" på frågan om huruvida hon sover naken.

Hon säger sig vara bra på att laga sushi, men med bakningen är det sämre ställt:

– Mina julstjärnor lär se ut som frisbees, avslöjar hon.

Kandidat nr. 3: Pekka Haavisto

De Grönas presidentkandidat, Pekka Haavisto, fick också fulla 21 poäng i spelet. Han svarade "kanske" på frågan om han någonsin förlorat ett jobb, vilket förde tankarna till presidentvalet år 2012.

– Det har funnits gånger då man funderat på varför man inte fått en post som man sökt, motiverade Haavisto.

Ladda ned

Kandidat nr. 4: Matti Vanhanen

Centerns presidentkandidat, Matti Vanhanen, fick likaså fulla poäng i spelet. Han svarade raskt och självsäkert, speciellt på frågorna om han tror på kärlek vis första ögonkastet och ifall han tycker att han är en romantiker. På båda frågorna svarade han "ja".

Ladda ned

Kandidat nr. 5: Laura Huhtasaari

Laura Huhtasaari kunde denna gång inte hitta ledig tid i sin kalender för att medverka i Efter Nios presidentspel.

Kandidat nr. 6: Tuula Haatainen

Socialdemokraternas presidentkandidat, Tuula Haatainen, tog det lite lugnare i tävlingen jämfört med de andra. Hon hann med 17 frågor av 21 möjliga. Förutom Merja Kyllönen är Haatainen den enda kandidaten som tittar på tv-serien Game of Thrones.

Ladda ned

Kandidat nr. 7: Paavo Väyrynen

Artikeln kompletteras med Paavo Väyrynens presidentspel i januari 2018.

Kandidat nr. 8: Sauli Niinistö

Presidentkandidat nr. 8 och den sittande presidenten, Sauli Niinistö, är övertygad om att han skulle bli en bättre president än den sittande presidenten.

– Man kan alltid bättra, motiverade han.

Han svarade med ett rakt "ja" på frågan om han går mot röd gubbe. Han skyllde på hunden Lennu, som lär bestämma vart de går.

Ladda ned

Kandidat nr. 9: Nils Torvalds

Svenska folkpartiets kandidat, Nils Torvalds, hade lite svårt med trycktekniken, vilket kanske bidrog till att han landade på 20 poäng av 21 möjliga.

Tillsammans med Matti Vanhanen och Sauli Niiinistö hör han till dem som låter vattnet rinna medan de borstar tänderna. Aja baja!

Ladda ned

Se också Efter Nios intervjuer med presidentvalskandidaterna:

Merja Kyllönen

Pekka Haavisto

Matti Vanhanen

Tuula Haatainen

Sauli Niinistö

Nils Torvalds