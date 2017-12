NHL-kolumnen: Vem vinner och vem försvinner under andra halvan av grundserien?

Efter en några dagars julpaus körde NHL igång igen natten mot torsdagen med grundseriens andra halva. I den takt har NHL rullat på sedan starten i oktober att alla lag redan spelat mellan 35 och 39 av sina sammanlagt 82 matcher. Kampen om ligans 16 slutspelsplatser går redan glödhet och vintern lovar bjuda på kamp, svett och en och annan tår.

Finländarna hade tydligen tagit allt ut av julvilan och julmaten. När ”vårsäsongens” första matcher spelades i förrgår bjöd de blåvita gästarbetarna på ett verkligt fyrverkeri – den poängmässigt bästa omgången för finländska spelare på åtta år.

Joel Armia och Sebastian Aho sköt två mål var, Mikael Granlund noterades för 1+1 och Jesse Puljujärvi, Mikko Rantanen, Teuvo Teräväinen och Sami Vatanen gjorde samtliga ett mål. Assistpoäng av Markus Nutivaara, Mikko Koivu och Esa Lindell.

Målvakterna fullbordade den lyckade kvällen. Pekka Rinne valdes till matchens bästa spelare när Nashville slog St.Louis på bortaplan i Central-divisionens hegemonibatalj, Arizonas Antti Raanta var andra stjärnan i segermatchen mot Colorado och Tukka Rask fortsatte där han slutade för julen och utnämndes till matchens tredje stjärnspelare då Bruins utklassade Ottawa med 5–1.

Kul att de finländska spelarna visar prov på välanvänd vilopaus, det noteras garanterat av både coacher och GM:s. Det finns nämligen inget utrymme i NHL för att ta en långsam start efter julfirandet – utgångsläget för seriens andra halvlek är att varje poäng är livsviktig.

Två poäng för seger och en poäng för förlust efter förlängning gör det svettigt värre att kliva uppåt i tabellen. Både ras och grymma ryck brukar vara sällsynta i dagens ytterst jämna NHL.

Inför säsongen var Tampa Bay en av de absolut största, om inte den största, favoriten i hela ligan. Och visst har Lightning ledda av Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Victor Hedman, Brayden Point och burväktaren Andrei Vasilevsky övertygat stort.

Med 27 segrar och 56 poäng på 36 matcher leder laget Atlantic-divisionen med en marginal på hela nio poäng till Toronto. Med andra ord är det bombsäkert att Tampa går in i slutspelet som divisionens etta. Lightning leder även östra konferensen och hela ligan.

Också de två andra lagen som går direkt in i slutspelet från Atlantic är mer eller mindre fastslagna. Maple Leafs har 47 poäng och Bruins 46 poäng med två matcher mera spelade för Toronto. Gapet till fyran Florida är samma nio poäng som de tidigare nämnda original six-lagen har till mästarna från 2004 (Tampa).

Montreal och möjligen Detroit kan gå förbi Florida – och därmed (bara) i teorin kämpa om en wild card-plats – men ingen av de här tre hotar topptrion. Ottawa och skamfläcken Buffalo har inget annat att vänta på av säsongen 2017–2018 än draftlotteriet.

Tampa Bay Lightning, Boston Bruins och Toronto Maple Leafs spelar alltså slutspel i vår.

Om Atlantic-divisionens vårsäsong saknar spänning, så gäller det motsatta för östra konferensens andra division, Metropolitan. Kampen om de direkta slutspelsplatserna kommer att gå het ända fram till kalkstrecket.

Dessutom är det nästan bombsäkert att även de två wild card-platserna i öster går till fyran och femman i Metropolitan – så stor är luckan till Atlantics fyra. Till och med Metropolitan-divisionens jumbo, Philadelphia Flyers, ligger en poäng före Panthers.

Så här ser ställningen i Metropolitan ut i skrivande stund:

New Jersey 49 p Washington 49 p Columbus 47 p NY Rangers 44 p NY Islanders 44 Carolina 41 p Pittsburgh 41 p Philadelphia 38 p

Rätt så säker kan man vara på att både Devils och Capitals viker åt sig direkta slutspelsbiljetter. Att Columbus spelar på våren antingen som direkt kvalificerad eller med en wild card-plats är också något till och med en försiktigt lagd person skulle våga sätta några slantar på.