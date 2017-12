En annorlunda Martha - Iluta Lace och hennes Marta Sentrs i Lettland kämpar mot människohandel, prostitution och misshandel

Skribent: Yle

När kvinnostödcentret Marta Sentrs i Lettland för 17 år sedan grundades med stöd av Finlands svenska Marthaförbund, stod det genast klart att den nya organisationen skulle arbeta på ett annat sätt än Marthaförbundet i Finland.

Då hade Lettland varit fri från Sovjetunionens ockupation i bara 9 år. Iluta Lace, Marta Sentrs grundare, var då 24 år och fast besluten att bygga upp ett nytt och jämställt Lettland.

Det nya lettiska samhället saknade många viktiga stödtjänster för kvinnor och Martha Sentrs började jobba för de kvinnor som behövde hjälpen mest. Men inte utan uppoffringar. Och inte utan motstånd från etablissemanget.

Lettlands huvudstad Riga ligger närmare Helsingfors än Vasa, insåg jag när jag år 2011 för första gången knapprade in Riga i min navigator. Då satt jag i Sören Lönngrens och Tage Nylunds skåpbil fullastad med gamla kläder, rullstolar och mammalådor på väg till Lettland.

Färden gick till ett sjukhus i staden Cesis och till fattiga familjer i Lettland. Projektet var en del av Europaåret för frivilligarbete. Mina ögon öppnades för fattigdomen som fanns så nära oss, men jag kom också i kontakt med Iluta Lace och organisationen Marta Sentrs.

Broschyrer och kort på Marta Sentrs i Riga Marta Sentrs affischer Bild: Ingrid Svanfeldt

Jag blev speciellt berörd av Iluta Lace, eftersom hon verkligen har förändrat sitt land och hjälpt kvinnor ut ur fattigdom, prostitution och våld.

Hon är lika gammal som jag, men hon har förändrat världen. Därför återvände jag i september i år till Lettland för att följa Iluta Lace en vecka.

Mot människohandel, prostitution och familjevåld

Martasentrs i Lettland jobbar mot prostitution, människohandel och familjevåld. Kvinnor och flickor som inte får hjälp någon annanstans söker hjälp på Marta Sentrs. Där får de träffa socialarbetare, psykologer och jurister.

Hjälpen är gratis och finansieras delvis via den lettiska staten, delvis via olika projekt, men till stor del också via understöd från privatpersoner i både Lettland och de nordiska länderna.

Polisen var mer oroad för min man

På Marta Sentrs träffar jag en kvinna som blivit misshandlad av sin man. Hon har sökt sig till Marta Sentrs för att hon vet att hon inte kan vänta sig så mycket stöd från myndigheterna myndigheterna.

- Samhällets och polisens attityd är fortfarande ett stort problem i Lettland. Polisen var mer oroad för min man, trots att det var jag som var offret, säger hon

Ont om resurser men kampen förs också utomlands

Marthaförbundet i Svenskfinland har hela tiden understött sin lettiska systerförening. Den senaste tiden har också några lettiska företag börjat stöda verksamheten. Men kampen om resurserna är hård.

Iluta Lace i Martasentrs kök i Riga Iluta Lace i Marta Sentrs kök Bild: Ingrid Svanfeldt

Martasentrs hjälper i dag närmare 400 lettiska kvinnor varje år och trots att verksamheten är stor har organisationen inte haft möjlighet att investera i egna utrymmen.

Att hyra lokaler är den enda möjligheten, då alla pengar går till den ständigt växande verksamheten.

Iluta Lace vid bunkrarna i Liepãja Iluta Lace utanför bunkrarna i Liepãja Bild: Ingrid Svanfeldt

Organisationen är i dag Lettlands främsta kvinno-organisation och i augusti öppnades ett nytt center i staden Liepãja. Iluta Lace är en flitigt anlitad expert av såväl politiker och tjänstemän som journalister.

I dag för hon dessutom sin kvinnokamp i länder som Turkiet, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. Hon har redan fått kvinnor att grunda nya center i flera av de här länderna.

Inte utan motstånd

Men Iluta Laces verksamhet väcker inte alltid beundran, framför allt inte av Lettlands politiska (manliga) ledning.

Hon vill inte nämna namnen på de höga tjänstemän och parlamentsledamöter som skällde ut henne den där dagen för tre år sedan inne på parlamentet Saema, men hon säger att det var det värsta hon varit med om.

Landets ledning ville tysta ner henne för att hon förstörde Lettlands rykte.

Jag känner mej moraliskt våldtagen

- Det är tungt när du som enda kvinna är omgiven av män som alla säger hur illa det är att du har skrivit en sån eller sån rapport om Lettland, att du vill ditt land illa, fast det är tvärtom.

- Jag jobbar för demokrati och för ett öppet samhälle, och

sedan plötsligt är det jag som är den odemokratiska. Jag känner mej moraliskt våldtagen, helt och hållet. Det är situationer där jag efteråt kan gråta i flera timmar.



Mamma

Iluta Lace har tre barn. Barnens pappor har inte varit aktiva föräldrar, men Iluta har trots det gjort karriär. Barnen har varit med på jobbet eller tillsammans med Iluta Laces föräldrar.

Att kvinnor ska ha friheten att förverkliga sig själva och sina drömmar är Iluta Laces stora dröm och den förverkligar hon själv.

Iluta Lace på sitt arbetsrum i Marta Sentrs i Riga Iluta Lace på Marta Sentrs i Riga Bild: Ingrid Svafeldt

Iluta Laces dotter Rota var nyfödd då hennes mamma började arbeta med Marta Sentrs och hon är stolt över sin mamma. Hon förstår att Iluta måste resa och jobba mycket, men visst saknade hon sin mamma som barn.

Hon tvingades ta ansvar och bli självständig som mycket ung.

- Det är inte så att jag känner att någon eller något är i första hand eller i andra hand, säger Iluta. Jag bara lever det liv som är mitt liv.

- Mina barn har givetvis alltid plats i mitt liv. Kanske jag inte är dygnet runt med mina barn, men jag respekterar också att varje människa har sin egen väg. Jag gör mitt bästa enligt den förmåga jag har.



Text: Ingrid Svanfeldt