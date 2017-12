Geir Rönning utvidgade sina läsvanor på trettio dagar

Vanligtvis är det deckare som gäller, ifall artisten Geir Rönning mot förmodan läser. Under en månads tid har han utmanat sig litterärt och fått testa på romaner, seriealbum, lyrik, noveller och mycket annat och inte bara i traditionell bokform.

Att anta utmaningen var ingen konst i sig för Geir Rönning. Och som musiker och låtskrivare i synnerhet kände han att han bara hade att vinna på att läsa mer.

Läser bara deckare

- Det lilla jag läser är antingen barnböcker via barnen eller deckare för mej själv. Jag har aldrig läst någonting annat än deckare, och det är ju hemskt med tanke på att jag är låtskrivare, att tänka att jag inte har dykt in i det här själv, det är oförklarligt, konstaterar han.

Han har läst i perioder, ibland mer men däremellan inte alls. Det kan vara paus upp till ett år när Geir inte läser överhuvudtaget.

- Barnen läser mycket och när jag är hemma läser jag för dem, men jag är mycket borta på turné så det blir inte så ofta tyvärr.

Inga läsminnen

Geir har inte heller några egna läsminnen från sin barndom att skryta med.

- Kalle Anka och sådant fanns ju redan då när jag var ung, så det läste jag nog, men jag minns inte att jag skulle ha läst nåt annars, berättar han.

Men vad värre är, är att Geir inte heller minns att hans mamma och pappa skulle ha läst för honom när han var liten.

- Jag tror det är därifrån vanan, eller i det här fallet ovanan, har kommit. Som tur kan jag inte föra detta vidare till mina barn, eftersom min fru är väldigt duktig på att läsa för våra barn.

Boken om Ove blev en vändpunkt

Så här skrev Geir Rönning i höstas i sin blogg:

Alla som känner mig vet att jag inte läser böcker! Men i år har nåt hänt? Det började med min kusin Geir Tangens bok Maestro! Jag blev häktad direkt! Sedan Jo Nesbøs senaste, och av bara farten tre till! Men så långt bara deckare! Men det är det enda jag har läst, varje gång i många år OM JAG LÄSER! Deckare!! Fram tills jag motvilligt började på ”En man vid namn Ove”.

Boken om Ove blev en vändpunkt för Geir. Och det här var den första boken han läste som inte var en deckare.

- Jag blev ju kär direkt. Jag dök rakt in och skrattade högt och okontrollerat.

När boken var slut saknade han Ove för det blev en skön vana att dyka in i Oves konstiga universum.

- Jag kände ju igen mig själv i Ove, och min fru bara skrattade och sade att du är så lik Ove! Om det är bra eller dåligt, det vet jag inte, skrattar han.

Efter erfarenheten med Ove var också den här läsutmaningen lättare att anta.

Hjälp att komma igång

För att komma igång fick Geir Rönning hjälp av bibliotekarien Mikael Gros som jobbar hårt för att få folk att intressera sig mer för läsning.

Gros bidrog också med en lista på lästips med olika slags noveller, romaner och till och med serier och uppmanade också Geir att prova på läsning både som e-bok, ljudbok, i form av högläsning men också i vanlig bokform. Hans grundläggande tips för den ovana läsaren är enkla.

- Jag utgår från mej själv förstås, säger Mikael Gros. Men i biblioteksvärlden när man jobbar med att få folk att läsa mer så försöker man alltid hitta det där ena verket som blir inkörsporten och vändpunkten, som gör att man som läsare förstår hur bra läsning kan vara.

Då handlar det om att hitta det som kan intressera just den personen i fråga, som då Geir i det här fallet.

- Det måste också finnas bredd i tid och genrer, att man får prova på många olika saker. Det var min utgångspunkt. Mitt personliga mål här var att hitta någonting som verkligen skulle fånga Geir, menar han.

- Och det lyckades du ju med flera gånger om, konstaterar Geir.

Många nya upplevelser

Det blev lyrik, noveller och romaner och Geir fick lov att testa både det ena och det andra. Och lov att släppa det som inte väckte hans intresse för att sedan kunna gå vidare till nästa grej.

På listan fanns också stora namn Fitzgerald och Hemingway. Bägge öppnade nya dörrar för Geir.

- Hemingway t.ex. skriver ju på ett sätt som är så öppet att man är tvungen att tänka efter.

Hemingways legendariska sexordsnovell lyder som följer: “For sale. Baby shoes. Never worn.”

- Det är det enda han säger i den och man blir ju så tagen, man blir skjuten i hjärtat direkt. Bara de där orden och sedan känner man att rodnaden och rysningen kommer, av så få ord. En hemsk historia men jätte häftigt.

Ljudboken ny bekantskap

- Den första boken jag fick var “Så som du hade berättat det för mig (ungefär) om vi hade lärt känna varandra innan du dog” av Jonas Hassen Khemiri som ljudbok och den dök jag in i direkt. Det är en fantastisk bok med en berättelse som fångade mig totalt. Jag blev inte störd av något, det var speciellt.

Den första boken var han helt tagen av och den lyssnade han på som ljudbok, som också i sig var en ny bekantskap. Som ljudbok var den bara ungefär en halv timme lång och lätt att ta till sig.

- Det här med ljudbok funkade väldigt bra med den första boken, jag fastnade genast men jag blev förvånad av hur lätt jag blir störd när jag lyssnar på ljudbok, jag behöver tystnad ock lugn och ro då också, konstaterar Geir.

För Geir visade det sig att det också är avgörande hur ljudboken läses upp. Sättet att berätta måste fånga Geirs intresse.

Vuxenserier

En annan helt ny grej som Geir fick upptäcka under den här månaden var tecknade serier för vuxna. Han läste bl.a. serien Blacksad.

Den är otroligt visuellt vacker fast berättelsen är lite som en deckare. Det handlar om folk som beter sig som djur och de är ritade som djur. Det var en helt ny upplevelse för mej och jag visste ju inte ens att sådant här fanns! Det var inte för mycket text heller och så häftigt ritat att jag fastnade fullständigt.

Efter en månad av intensiv läsning är Geir övertygad om att han kommer att fortsätta läsa också i fortsättningen. Men nu blir det inte bara deckare.

Mikael Gros lästips:

Noveller:

Så som du hade berättat det för mig (ungefär) om vi hade lärt känna varandra innan du dog / Jonas Hassen Khemiri (2010)

Berg som vita elefanter. / Ernest Hemingway (1927)

Att göra upp en eld / Jack London (1902)

Den odödliga historien / Karen Blixen (1958)

Elefanten som gick upp i rök / Haruki Murakami (c. 1985)

Den dansande dvärgen / Haruki Murakami (c. 1985)

Eftermiddagens sista gräsmatta / Haruki Murakami (c. 1985)

Världens ben / Ursula K. LeGuin (2001)

The egg / Andy Weir (2009)

Lyrik:

A / Martina Moliis-Mellberg (2015)

Århundradets kärlekssaga / Märta Tikkanen (1978)

Romaner:

The Great Gatsby / F. Scott Fitzgerald (1925)

Serier:

Arrival / Shaun Tan (2006)

Kenya 1 / Léo

Persepolis / Marjane Satrapi

Blacksad / Juan Díaz Canales

Through the woods / Emily Carrol

Barnböcker:

Ishavspiraterna / Frida Nilsson

Min vän skuggan / Michael Morpurgo

En annan Bea Blad / Katarina von Numers

Nyckelknipan / Sanna Mander

Artisten Geir Rönning och bibliotekarien Mikael Gros medverkar i Efter Nio radio på lö 30.12.2017 kl. 9.03 i Yle Vega och på Yle Arenan.