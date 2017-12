Mari Laukkanen snabbaste finländare i tidskvalet – fyra blåvita damer vidare i Lenzerheide

Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Mari Laukkanen i farten (arkivbild). Mari Laukkanen. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Tour de Ski har kört igång. Damernas tidskval i fristilssprinten resulterade i att fyra blåvita åkare tog sig vidare till kvartsfinal. Snabbast av de blåvita damerna var Mari Laukkanen – som till slut var sjunde snabbast i tidskvalet.

Laukkanen, som endast deltar i lördagens sprinter under Tour de Ski, menade inför tävlingen för STT att snöfallet i den schweiziska terrängen skulle leda till tider kring 3.30. Det stämde.

Etta i kvalet var norskan Ingvild Flugstad Östberg, som klockade in 3.29,19. Mari Laukkanen var 3,40 sekunder långsammare i tidskvalet – men ändå klart bästa finländska. Tiden räckte till slut till en sjundeplats i kvalet.

Aino-Kaisa Saarinen presterade nästbäst av de blåvita åkarna i Lenzerheide. Hennes tid på 3.34,43 räckte till en 14:e plats. Tredjebästa Kerttu Niskanen var en knapp sekund långsammare än Saarinen.

Krista Pärmäkoski, som stod över världscuphelgen i Toblach som en säkerhetsåtgärd, var 6,11 sekunder långsammare än norskan Östberg, men tog sig ändå vidare som 21:a.

Laura Mononen och Anne Kyllönen gick inte vidare till kvartsfinal.

Arrangörsmiss upprörde i Sverige

I de urpsrungliga resultatlistorna befann sig samtliga finländare en placering uppåt – men det handlade om en arrangörsmiss. Arrangörerna hade nämligen helt glömt att lägga med tyskan Hanna Kolbs resultat i tabellen.

– Jag vet inte vad som hände där, väldigt märkligt. Jag visste i alla fall hela tiden att jag var vidare, säger kvalsexan Hanna Kolb enligt Expressen.

För finländarnas del ledde den korrigerade resultatlistan inte till större åtgärder – men i Sverige kom beskedet som en kalldusch.

Maria Nordström såg nämligen ut att vara en av totalt två svenska åkare som tagit sig vidare, som 30:e och därmed sista åkare, men Kolbs resultat fällde ner henne till 31:a.

Finalpasset kör igång klockan 14.00.

Resultat, tidskval sprint fri stil Lenzerheide:

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 3.29,19

2. Jessica Diggins USA +1,41

3. Sophie Caldwell USA +2,33

4. Laurien Van Der Graaf SUI +2,76

5. Nadine Faehndrich SUI +3,02

6. Hanna Kolb GER +3,31

7. Mari Laukkanen FIN +3,40

8. Maiken Caspersen Falla NOR +3,47

9. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +4,73

10. Jennie Öberg SWE +4,92

--

14. Aino-Kaisa Saarinen FIN +5,24

19. Kerttu Niskanen FIN +6,06

21. Krista Pärmäkoski FIN +6,11

40. Laura Mononen FIN +10,20

49. Anne Kyllönen FIN +12,34

Artikeln uppdaterad kl. 12.31 med mera information om arrangörsmissen, som orsakade felaktiga resultat.