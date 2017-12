SATIR: ”Vd Lauri Kivinen: Jag hoppas att Yle satiriseras av alla goda satiriker”

Yle är på många sätt makten personifierad. Den första makten anses vara regeringen, den andra riksdagen och den tredje massmedierna. Om makten alltid ska granskas och satiriseras, hur blir det då med skattefinansierad humor i public service sammanhang?

Yle producerar, sänder och publicerar en hel del satir. Vad händer om de, som makthavare, beställer satir om sig själva?

- Jag anser inte att satir en blir mindre trovärdig för att den publiceras i våra egna kanaler, säger vd Lauri Kivinen. Skulle det minska dess trovärdighet, borde det inte publiceras hos oss. Men det är viktigt att Yle blir föremål för satir, för den gör det möjligt för oss att ifrågasätta vår verksamhet, hjälpa oss att skratta åt oss själva och därmed förbättra det vi gör.



Satir kan ju, för den ouppmärksamme lyssnaren, förväxlas med riktiga nyheter och då blir det fake news – något alla nyhetskanaler med självaktning är noga med att hålla sig ifrån dessa dagar. Fake news kan nämligen ställa till det – det vet vi sen gammalt.



När Orson Welles gjorde radioteater av H.G. Wells Världarnas Krig år 1938 råkade halva amerikanska östkusten i panik eftersom man trodde att radioteatern var på riktigt.

Speciellt eftersom Welles blandade teatern med falska nyhetssändningar som varnade folk för att marsianer landat överallt och var i färd med att ta över världen. Det var en form av fake news, men det var också konst. En svår balansgång och inget nytt fenomen.