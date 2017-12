Slut på ensamma expeditioner på Mount Everest

Nepal förbjuder alla ensamma bergsbestigare från sina bergsmassiv, i ett försök att få ner antalet olyckor. Den nepalesiska regeringen beslöt på torsdagen revidera reglerna för bergsbestigningen och förbjöd alla soloexpeditioner inför nästa säsong.

Förbudet gäller också jordens högsta topp, Mount Everest, som ligger på gränsen mellan Nepal och Tibet i bergskedjan Himalaya.



Beskedet kommer antagligen inte att välkomnas bland de erfarna klättrarna, som vill uppleva den spänning som soloexpeditionerna ger.

Den här gruppen bergsbestigare har också kritiserat Nepals turistmyndigheter för att kommersialisera klättrandet på Mount Everest.

Nepals regering har samtidigt förbjudit personer som är blinda eller har bägge benen amputerade att delta i expeditioner.

Tusentals bergsbestigare flockas i Nepal varje vår och höst för att nå någon av de 14 bergstoppar på över 8 000 meter över havet som finns i landet.

Då är det ofta klart väder och omständigheterna goda.

I fjol nådde 450 bergsbestigare toppen av Mount Everest.