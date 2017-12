Irma, Meghan och Iphone - det här googlades mest under 2017

Världens populäraste sökmotor Google har listat statistik för vilka sökord som har varit populära under 2017.

I topp fem sökningarna på ett globalt plan dominerar orkanen Irma, Apples två nya telefoner Iphone 8 och X, samt tv-journalisten Matt Lauer och skådespelaren Meghan Markle.

De mest googlade globala nyheterna koncentrerade sig långt runt USA - tre av fem nyheter handlar om USA. Topp femman för nyheter är alltså orkanen Irma, Bitcoin, massmordet i Las Vegas, Nordkorea och solförmörkelsen i USA.

Internet är inte ett ställe för endast rent seriös verksamhet, eftersom Google har listat vilka memes som människor har sökt. Den mest sökta memen var Cash Me Outside följt av United Airlines memes. På plats tre hittar vi memes med texten Elf on the Shelf.

Finlands mest googlade person var Mauno Koivisto

Det som finländare har googlat beskriver också bra det gångna året. Bland de fem mest googlade personerna hittar vi två presidenter och två sångare som har varit i rubrikerna.

President Mauno Koivisto var den mest googlade personen i Finland. Koivisto dog i maj och hela 1,2 miljoner tittare följde med hans begravning på Yles kanaler.

Näst mest googlades sångaren Alma som gjorde storsuccé med sin singel "Chasing highs".

På tredje plats hittar vi sångaren Jari Sillanpää som under året har varit i rubrikerna för sina uppträdanden i tv-programmet Vain Elämää och för skandalen då han åkte fast för att ha använt amfetamin och kört bil påverkad.

På fjärde plats hittar vi sittande president Sauli Niinistö, följt av sångaren Chris Cornell.

Viktiga samhällsfrågor enligt Google: Finland 100, kandidattest och skatteuppgifter

Finlands hundraårsjubileum var det mest sökta samhällsämnet.

På plats nummer två hittar vi sökordet "kandidattest", vilket syftar till kandidattesten inför val. Det är dock oklart ifall finländarna har sökt mera kandidattest för kommunalvalet eller det kommande presidentvalet.

Också skatteuppgifterna 2017 intresserar. Trots att människor googlade skatteuppgifterna 2017 publicerades skatteuppgifterna för året 2016 under hösten 2017.

På plats fem bland samhällsämnen i Finland låg lediga arbetsplatser.

Google listade sin statisk genom att lyfta fram de sökorden som skapade mycket trafik i jämförelse med förra året. Därför faller sökningar som till exempel Facebook bort ur statistiken.