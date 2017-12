Precis 100 år sedan Ryssland gav Finland självständighet

Puiden rauhoittaminen luonnonmuistomerkeiksi on ollut melko vähäistä viime vuosina. Puiden rauhoituksia on jopa poistunut enemmän kuin uusia puita on rauhoitettu. Hauholla rauhoitettiin viisihaarainen jättiläislehmus, joka saattaa olla jopa Suomen suurin lehmus.