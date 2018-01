Efter nya magplasken – Kyllönen åker hem från Tour de Ski

Distanserad med över fyra minuter. Tour de Ski blev ingen vändning för Anne Kyllönen. I stället avbryter hon tävlingen.

Ett av de största frågetecknen i det blåvita längdlandslaget är Anne Kyllönen. Formen är bedrövlig – Kyllönen är evigheter från världseliten.

I dag åkte hon in som 36:e dam i jaktstarten i Tour de Ski, nästan fyra och en halv minut efter täten. Det blev också hennes sista insats i tävlingen.

Kyllönen, som har dragits med en del sjukdomsproblem, åker till Finland i morgon.

– Vi har inte bestämt oss för vad som händer efter det här. Det har blivit så lite träning att formen inte är bättre än den var före sjukdomen, säger förbundskaptenen Reijo Jylhä till Yle Urheilu.

Även Mononen osäker

Kyllönen har radat upp magplask under säsongsupptakten. Hennes bästa placering är en 22:a plats i världscupen, men de allra flesta gångerna har hon missat världscuppoäng.

Under många år har Kyllönen varit en given pusselbit i det finländska landslaget, men just nu är formen inte bra.

– Besvikelsen är garanterat stor. Det finns säkert många orsaker till det här, säger Jylhä.

Även Laura Mononen är osäker på en fortsättning av touren. Hon åkte in som 21:a i dag och ligger över tre minuter efter ledaren Ingvild Flugstad Östberg.

– Det fanns inte krafter helt enkelt. Det gick tungt, säger Mononen.

Tour de Ski fortsätter på onsdag med en klassisk sprint i Oberstdorf.