"Zero waste" -sik

Itse tehtynä väriaineeton jouluherkku.

Aidolla omenasoseella maustetut, täysin väriaineettomat kullankeltaiset marmeladikuulat ovat vuoden hitti. Jotta marmeladin koostumuksesta tulisi juuri oikeanlainen, on käytettävä maissiglukoosia. Sitä on ehkä kätevintä tilata netistä, mutta lopputulos on kaiken vaivan arvoinen.