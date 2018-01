"De som talar för tvåspråkiga lösningar är människor för vilka språket inte är ett problem" - Taxell står fast vid sin över trettioåriga paradox

Paul Westlaken nimi saattaa kalskahtaa monille suomalaisille jotenkin hirveän tutulta. Se ei ole ihme, sillä hänen kirjoittamiaan englannin oppikirjoja, kuten OK, Yes ja Wow, on painettu jo yli viisi miljoonaa kappaletta. Vuosituhannen vaihteessa englanninopettaja alkoi tehdä suomeksi stand up -komiikkaa, jolla sai kerran Matti Nykäsen hämmennyksiin.