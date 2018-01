Viking Line flyttar verksamhet från Sverige till Finland – ger många nya jobb

Rederiet Viking Line flyttar sin svenskspråkiga telefonbetjäning till Finland. Flytten innebär tiotals nya jobb för svenskspråkiga inom kundbetjäning.

Viking Lines svenskspråkiga telefonkunder betjänas från och med mars från ett callcenter i Åbo. Rederiet avslutar sitt sex år långa samarbete med det svenska kundserviceföretaget Ageris. Ny samarbetspartner för Viking Line är VSP, det vill säga Vakka-Suomen puhelin Oy.

Över 50 jobb vid högsäsong

Gina Tallqvist, service manager på VSP, säger att man ser fram emot det nya uppdraget.

– Det är givetvis en väldigt stor sak för oss och vi är väldigt glada över det nya samarbetet med Viking Line. Viking Line har väldigt starkt brand i Svenskfinland och det ska bli fint att jobba med bolaget.

VSP har inlett rekryteringen för de nya jobben och tar in nya anställda stegvis. Utbildningen börjar under de kommande månaderna. Behovet är flera tiotals nya medarbetare. Tallqvist utgår från att över 50 personer kommer att jobba med Viking Line-kunderna under den livligaste säsongen kring sommaren.

Sommarjobb för studerande

VSP har garanterat att det kan erbjuda svenskspråkig betjäning. Under sommarens högsäsong är det möjligt att bolaget också betjänar en del av de finskspråkiga kunderna. Tallqvist säger att VSP sedan tidigare haft kontakt med olika föreningar vid Åbo Akademi och nu även vid Novia. På det sättet har man nått ut till potentiella arbetstagare som är intressanta för företaget.

VSP har verksamhet på flera orter och huvudkontoret finns i Nystad. Åbokontoret finns på Trädgårdsgatan, endast ett stenkast från hamnen och den nya uppdragsgivaren.

Fortfarande flera telefonbokningar

Största delen av resorna med Viking Line bokas numera på webben, men fortfarande görs nästan 30 procent av bokningarna per telefon. En del går via Viking Lines egen kundbetjäning, resten styrs till utomstående callcenterföretag, berättar rederiets informationsdirektör Johanna Boijer-Svanström.

Viking Line inledde samarbetet med Ageris i mars 2012. Ännu i oktober sökte Ageris nya kundtjänstmedarbetare för Viking Line för anställning ända till slutet av februari. Boijer-Svanström säger att det inte ligger någon dramatik i att samarbetet nu avslutas.

– Vi ser årligen över vår försäljningsverksamhet. Nu beslöt vi att vi testar Vakka-Suomen Puhelin. Det är ett kontinuerligt arbete man gör hela tiden och det blev ett byte nu.