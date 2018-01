Borgåbiografen slog alla tiders rekord tack vare Okänd soldat

Bio Rex i Borgå slog publikrekord i fjol med över 100 000 biobesökare. Okänd soldat, som dessutom är den mest sedda filmen i Bio Rex historia, var den största orsaken till rekordet.

Biografföretagare Edgar Nieminen på Bio Rex i Borgå säger att många biografer gjorde publikrekord tack vare Okänd soldat under 2017.

Bio Rex hade totalt 101 769 besökare under fjolåret. Enligt Filmikamari, filmbranschens centralorganisation i Finland, har biografen i Borgå inte nått upp till 100 000 besökare på över 20 år.

– År 2015 blev vi 250 personer under gränsen, säger Nieminen.

Bio Rex skylt i Borgå Bild: YLE/Stefan Paavola

Innan Okänd soldat hade premiär såg det ut som om biografen inte skulle göra publikrekord. Snarare väntade man sig att filmen skulle vara ett välkommet tillägg till höstens filmutbud.

Edgar Nieminen säger att ingen trodde att filmen skulle locka riktigt lika mycket som den gjorde.

– Vi började ana att den skulle bli stor då distributören meddelade att man hade sålt lika många biljetter till förhandsvisningarna som en vanlig finsk film säljer under hela sin livstid på biografen. Men den blev ännu större.

Okänd soldat den populäraste filmen i Bio Rex historia

10 657 personer hann se Okänd soldat i Borgå under 2017. Nieminen poängterar ändå att den fortfarande lockar och kommer att landa på en ganska hög siffra i slutändan.

– Under Bio Rex-tiden är det alla tiders rekord för en enstaka film. De senaste James Bond-filmerna lockade ungefär 8 500 och 9 500 besökare men den här drog förbi.

Edgar Nieminen hade tänkt flytta filmen till en mindre sal under mellandagarna. Men det gjorde han inte eftersom Okänd soldat egentligen skulle kräva en till och med större sal än den visas i just nu.

Det samma gäller Solsidan, som från och med fredag visas i den största salen.

Star wars på andra plats

Under fjolåret visade Bio Rex totalt 183 filmer, om man räknar med balett- och operavisningar. 22 av filmerna var svenskspråkiga.

De övriga filmerna i topp fem, utöver Okänd soldat, är Star wars: the last jedi, Dumma mej 3, Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge och Skönheten och odjuret.

Topp fem filmer på Bio Rex 2017 Okänd soldat – 10 657 besökare Star wars: the last jedi – 4 635 besökare Dumma mej 3 – 4 317 besökare Pirates of the Caribbean: Salazar's revenge – 3 646 besökare Skönheten och odjuret – 2 916 besökare

I topp tio finns ytterligare två inhemska filmer. Ada och Glada och den mystiska främlingen, som delvis spelades in i Lovisa, ligger på sjätte plats. Yösyöttö ligger på nionde plats.

– Vad gäller filmer som visas både i 2D och 3D så kan man säga att 3D hela tiden minskar i popularitet. Nu var det i medeltal 40 procent som såg 3D-versionen av filmer som hade en sådan, säger Edgar Nieminen.

I Lovisa såg fjolårets topp i tio på Kino Marilyn ut så här: Okänd soldat, Ada och Glada och den mystiska främlingen, La La Land, Dumma mej 3, Star Wars: the last Jedi, Yösyöttö (En man och baby), Hundraettåringen som smet från notan och försvann, Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge, Ikitie (Den eviga vägen) och Solsidan.

Artikeln har uppdaterats 3.1.18 kl. 17.20 med uppgifterna från Kino Marilyn i Lovisa.