The Guardian: Steve Bannon går åt Trumps familj i ny bok

Donald Trumps tidigare rådgivare och Vita husets chefsstrateg Steve Bannon går hårt åt presidentens innersta krets i en kommande bok.

Det är tidningen The Guardian som tagit del av innehållet i den ännu opublicerade boken Fire and Fury: Inside the Trump White House. Tidningen kallar innehållet explosivt.

Boken är skriven av författaren Michael Wolff som gjort över 200 intervjuer med folk i Vita huset och Trumps innersta krets.

I ett utdrag publicerat i New York Magazine skriver Wolff att Trump aldrig räknade med att vinna presidentvalet. I stället trodde Trump att en kandidatur skulle lyfta hans varumärke och ge outsägliga möjligheter.

Den nyvalda presidenten ska dessutom ha varit arg dagen han svor presidenteden eftersom flera viktiga kändisar tackat nej till en inbjudan att delta.

Mötet med rysk lobbare opatriotiskt

Men det är Steve Bannon, som tvingades lämna sin post i Vita huset sju månader in i Trumps presidentskap, som spelar en central roll i boken.

Bannon kallar till exempel mötet mellan presidentens son Donald Trump Jr, svärson Jared Kushner, kampanjchefen Paul Manafort och den ryska advokaten och lobbaren Natalia Veselnitskaja i juni 2016 för landsförräderi och opatriotiskt.

Trump Jr hade inför mötet, via mejl, blivit lovad komprometterande uppgifter om Hillary Clinton och demokraterna. Han svarade att han skulle älska sådan information.

– Tre högt uppsatta personer i kampanjen tyckte det var en bra idé att träffa en utländsk regering i Trump Tower i mötesrummet på 25:e våningen – utan advokater. De hade inga advokater, säger Bannon i en intervju med Wolff.

– Även om du inte tyckte att det här var förräderi, eller opatriotiskt, eller helt skit – och jag tycker att det är allt det – borde du ha ringt FBI genast.

Donald Trump och i bakgrunden bland annat Jared Kushner och Steve Bannon. Donald Trump och staben i Vita huset. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

I stället anser Bannon att saken borde ha skötts av advokater som senare kunde ha läckt uppgifterna till nyhetsmedier.

Bannon är också övertygad om att Trump Jr informerade sin far om mötet.

Trumps svar: När han förlorade sitt jobb, förlorade han sitt förstånd



I ett uttalande som publicerades på onsdagen slår president Trump tillbaka mot sin tidigare rådgivare.

– Steve Bannon har ingenting att göra med mig eller mitt presidentskap. När han fick sparken förlorade han inte bara sitt jobb, utan sitt förstånd.

Trump, som lär ska ha blivit rasande och äcklad av kommentarerna, tillägger att Bannon spelade en väldigt liten roll i kampanjen.

– Nu när han är ensam, lär Steve sig att det inte är så lätt att vinna som jag får det att se ut.

Vita husets presschef Sarah Huckabee Sanders säger att den kommande boken är full av falska och vilseledande redogörelser.

Källor: The Guardian, AP, Reuters