Trump hotar att dra in stödet till palestinier - "Vi får ingen respekt"

USA:s president Donald Trump hotar att dra in USA:s finansiella stöd till palestinierna om de fortfarande vägrar att delta i fredsförhandlingar med Israel.

Trump undrade i natt på Twitter varför USA borde stöda det palestinska självstyret om det inte visar sin uppskattning för amerikanerna.

- Vi betalar hundratals miljoner dollar åt palestinierna och får ingen uppskattning eller respekt. Om de inte längre är villiga att förhandla om fred så varför skulle vi i fortsättningen ge dem detta massiva stöd, skrev Trump.

Trump medgav alltså samtidigt att hans omtalade "fredsprocess" stampar på stället, men det förblev oklart om han hotar att dra in allt stöd till palestinierna eller enbart det direkta stödet till palestinska självstyret.

USA har bistått det palestinska självstyret med 319 miljoner dollar per år, det vill säga 264 miljoner euro.

UnwrA, FN:s biståndsorganisation för palestinska flyktingar, (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) har dessutom fått 304 miljoner dollar årligen av USA, vilket motsvarar drygt 250 miljoner euro.

Demonstranter i Ramallah på Västbanken bränner USA:s flagga i protest mot Donald Trump Demonstranter i Ramallah på Västbanken bränner USA:s flagga i protest mot Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad Bild: EPA

Abbas vägrar att förhandla

Palestinierna har blankt vägrat att delta i USA-ledda förhandlingar med Israel efter Trumps omstridda beslut i december att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Trump beslöt samtidigt att förflytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem.

Den impopulära palestinska presidenten Mahmud Abbas som är hårt trängd av sina egna, säger nu att USA är oacceptabelt som fredsmäklare eftersom landet så klart tar parti för sin nära allierade Israel.

Abbas rörelserum är begränsat eftersom han inte har råd att äventyra relationerna med det mer radikala palestinska partiet Hamas.

Hamas har under de senaste månaderna deltagit i en palestinsk försoningsprocess med Abbas Fatah-rörelse.

Trumps beslut att erkänna Jerusalem har utlöst protester över hela världen. Här demonstrerar muslimer i Filippinerna mot beslutet. Trumps beslut att erkänna Jerusalem har utlöst protester över hela världen. Här demonstrerar muslimer i Filippinerna mot beslutet. Bild: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG

Bara piska men inga morötter

Jerusalembeslutet har fördömts av muslimska och arabiska länder samt många kristna organisationer men nu ökar Trump alltså trycket på palestinierna ytterligare.

Kritiker anser att Trump gör det hela bakvänt och att det inte leder någonvart om han endast använder en piska men inga morötter för att underlätta fredsansträngningar.

Skeptikerna påpekar också att Israel har alla trumf på sin hand i fredsförhandlingar även utan Trumps senaste utspel som enbart riktas mot palestinier.

Läget på Västbanken har blivit allt mer explosivt under Trumps styre Sammadrabbningar mellan palestinier och israelisk militär Bild: EPA

Likud vill annektera hela Västbanken

Läget förvärras av att premiärminister Benjamin Netanyahus styrande Likudblock i Israel har blivit ännu mer högerradikalt på grund av Trumps uppmuntran.

Likud fattade nyligen ett principbeslut om att Israel bör annektera alla palestinska områden på Västbanken.

Det skulle i praktiken leda till en apartheidstat om palestinierna inte samtidigt skulle garanteras samma medborgerliga rättigheter som israeler åtnjuter av i dag.

Trump har gett sin svärson Jared Kushner i uppdrag att mäkla fred i Mellanöstern, men den proisraeliska judiska affärsmannen har både i ord och handling visat hur han står på Israels sida i konflikten.

Kushner har i åratal personligen understött omstridda judiska bosättningar på Västbanken som Israel ockuperade under sexdagarskriget år 1967.

Källor: Reuters, AP, AFP