Borgå konstskola gav Elin Mattsson basen för konststudier i London: “Jag låter livet styra mig”

På väggen i den ljusa matsalen hänger sex stora havsmotiv. Kraftiga och på samma gång känsliga. Alla är målade på Åland i fjol.

- Havet har alltid fascinerat mig, det finns mycket som döljer sig under ytan. På min målning Rendezvous möts stora vågor och vad som helst kan hända, säger Elin Mattsson.

Några av hennes havsmotiv är närstudier på mäktiga bränningar, frysta i stunden. Åländska, spanska och finländska hav.

- Jag vill skildra havet lite annorlunda, utan den vanliga horisontella linjen, som alla har målat under alla tider.

Vägen till duken och penseln har inte varit helt spikrak. Inte förrän de senaste tre åren har hon ägnat sig åt målandet. Innan dess jobbade hon som sjukskötare och höll sommargalleri på Föglö.

Konstnär med målning. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Mera tid för att skapa fick Elin Mattsson, då en av hennes tre söner insjuknade i diabetes typ 1, och hon stannade hemma för att ta hand om honom.

- Man behöver väldigt mycket tid för att vara kreativ. I en vanlig vardag med småbarnsliv och jobb lyckas det inte så lätt.

I fjol sökte hon in till University of the Arts London och blev till sin överraskning antagen efter gallringar.

- Det var nog lite bära eller brista över det draget. I min ålder, 37 år gammal, gäller det att ta tag i sina studier om man ska sadla om som jag gör. Åren går snabbt.

Månnatt - Dess skimmer och stillhet tar mig långt härifrån. Havsmålning. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Under sin barn- och ungdom gick Elin Mattsson i Borgå konstskola i tio års tid.

- Jag minns hur jag med glädje skuttade iväg till timmarna på konstskolan, det var veckans höjdpunkt för mig.

Atmosfären i konstskolan upplevde hon som öppen, positiv och kreativ.

- Den har gett mig en bra grund. Vi fick testa på det mesta, från lera till akvarell. Jag är jätteglad över att jag gick där.

Att få familjen med till London gick rätt lätt.

- Som tur är jag gift med en ganska likasinnad man. Han trivs inte heller här i nordens mörker. Mänskan behöver sol och ljus, det märkte vi redan under våra år i Spanien.

- Jag har nog alltid varit något av en orolig själ. Jag låter livet styra mig.



Rendezvous - Ett möte med oviss utgång. Havsmålning. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Skolan – University of the Arts London, UAL – består av sex olika skolor. Hennes är belägen i Wimbledon.

- Det är en trevlig plats att bo på. Där finns många parker som ger en känslan av att bo i en småstad, trots att man är mitt i London. Här trivs också våra hundar bra.

Nackdelen är de dyra levnadskostnaderna.

- Vi fick nog en liten chock av att allt är så dyrt i London, både hyror och mat. Finland känns nästan som ett billigt land i jämförelse.

Havsmålning. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Målandet är för Elin Mattsson ett sätt att vara en liten stund med sig själv och hinna reflektera. Hon målar främst i akryl och olja.

- Tiden flyger lätt i väg då jag målar. Jag kan stå i sex timmar och hålla på och det känns som om jag precis hade börjat. Konstnärsyrket är ett ensamt yrke.

Elin Mattsson sätter gärna upp klara mål för framtiden.

- Jag tänker nog armbåga mig fram i Londons konstvärld och ställa ut där så mycket jag hinner. Först tillsammans med andra och senare ha egna utställningar.

För tillfället finns nu hennes verk att se och köpa i Seikkailulaakso på Emsalö.