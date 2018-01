Sällsynt grand slam nära – dramatiskt fall kan ha avgjort backveckan

Kamil Stoch ångar på mot sin andra raka seger i den tyskösterrikiska backveckan – och har chans att upprepa Sven Hannawalds historiska bedrift. Stoch vann klart i Innsbruck, medan huvudkonkurrenten avbröt.

Världscupledande Richard Freitag låg tvåa i backveckan efter de två inledande deltävlingarna framför hemmapubliken i Tyskland – över på den österrikiska sidan i Innsbruck gick det sämre.

Freitag föll sitt långa hopp i den första omgången. Han lämnade backgropen på egna ben och låg trots fallet 22:a i resultaten, men valde att inte hoppa sitt andra hopp. Därmed är Freitag ute ur segerkampen.

Istället är allting bäddat för totalseger nummer två för Kamil Stoch. Polacken vann de två första tävlingarna i Oberstdorf och Garmisch-Partenkirchen – och fortsatte på samma bana i Innsbruck.

Chans till rar kvadrupel

Stoch, vars hopp mätte 130 och 128,5 meter, vann med 14,5 poängs marginal till Norges Daniel Andre Tande. Trea var Andreas Wellinger från Tyskland.

Wellinger ligger tvåa i sammandraget men är redan 64,5 poäng bakom Stoch som måste misslyckas rejält i den avslutande tävlingen i Bischofshofen för att tappa totalvinsten.

Ifall Stoch är etta även på lördag blir han den andra idrottaren i historien att vinna alla fyra deltävlingar under samma backvecka. Den första var tysken Sven Hannawald för 16 år sedan.

Finländarna fortsätter gå tungt. Den enda representanten Jarkko Määttä nådde endast 104,5 meter och var tredje sist (48:a) i resultatlistan. Antti Aalto och Eetu Nousiainen kvalade inte in till tävlingen.

Resultat:

1. Kamil Stoch POL 270,1

2. Daniel Andre Tande NOR 255,6

3. Andreas Wellinger GER 253,5

4. Andreas Stjernen NOR 241,1

5. Jernej Damjan SLO 239,9

6. Junshiro Kobayashi JPN 239,4

7. Robert Johansson NOR 237,3

8. Markus Eisenbichler GER 236,1

9. Stephan Leyhe GER 235,1

10. Michael Hayböck AUT 234,7

-----------------------------------

48. Jarkko Määttä FIN 86,4

Ställning 3/4 deltävlingar:

1. Kamil Stoch POL 833,2

2. Andreas Wellinger GER 768,7

3. Junshiro Kobayashi JPN 765,7

4. Daniel Andre Tande NOR 749,7

4. Dawid Kubacki POL 749,7

6. Markus Eisenbichler GER 749,3

7. Anders Fannemel NOR 748,9

8. Jernej Damjan SLO 744,2

9. Robert Johansson NOR 741,2

10. Karl Geiger GER 739,9

-----------------------------------

53. Antti Aalto FIN 184,1

61. Jarkko Määttä FIN 86,4