Superveckan skapar superhöga bostadshyror i Björneborg

I sommar behövs igen hundratals bostäder för besökare i Björneborg.

Sommaren 2018 väntas bli en supersommar då det förutom Finlandsarenan och Pori Jazz också arrangeras Bostadsmässan.

- Staden har redan i 30 år hjälpt till med att förmedla bostäder under sommaren. Den här veckan har vi skickat brev till alla som i fjol hyrde ut lägenheter och frågat om de är intresserade i sommar igen, berättar verkställande direktör Anna Kyhä-Mantere vid Visit Pori.

I fjol förmedlades mer än 500 bostäder, vissa flera gånger under sommaren, så att sammanlagt över 30 000 besökare fick husrum.

Stadens förmedling håller prisnivån stabil

Under superveckan kan hotell och Airbnb-uthyrare höja priserna till skyhöga höjder. Enligt Kyhä-Mantere är stadens förmedling ett sätt att hålla prisnivån stabil.

- Det är en utmaning att hitta tak över huvud för alla, men stadens uthyrning har varje år blivit allt populärare.

I sommar är behovet som vanligt störst under vecka 29 (16-22 juli), då alla storevenemang ordnas, men bostäder behövs i år under en hel månad, under den tid då bostadsmässan pågår.