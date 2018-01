Vinterstormarna i USA och Centraleuropa kan försena flyg också i Finland - "I vinden kunde man inte öppna bagageluckorna"

Både USA och Centraleuropa har drabbats av vinterstormar med hårda vindar och snökaos. Tusentals flyg är inställda och förseningar är möjliga också på flyg till och från Finland.

Finnairs flyg till New York på torsdagseftermiddagen är två timmar försenat. Flyget skulle ha avgått 14.10 men Finnair beslöt att skjuta upp det på grund av väderförhållandena i New York, säger informatören Päivyt Tallqvist.

- Enligt prognosen skulle det vara lite bättre väder om vi avgår lite senare än tidtabellen säger.

Det försenade flyget till New York kommer att leda till en liknande försening för flyget i motsatt riktning.

En av dem som försöker ta sig till New York är Svenska Yles korrespondent Bengt Östling.

3000 flygturer sägs vara inhiberade/störda pga #vinterväder på am östkusten. Men vi gör väl ett försök. New York nästa. pic.twitter.com/TCXe4M96wW — Bengt Östling (@bengtostling) January 4, 2018

Icelandair har helt ställt in sina flyg till New York och Boston på torsdagen. Icelandair har ett dagligt flyg från Helsingfors till de båda städerna.

Tusentals flyg är inställda

USA har drabbats av extremt vinterväder. Bland annat har delar av Florida fått sin första snö på decennier.

Under torsdagen väntas hårda vindar skapa en våldsam snöcyklon, och i Nordöstra USA, där också New York ligger, kommer under slutet av veckan att ha extremt kallt väder.

Den amerikanska vädertjänsten NOAA:s karta visar köldområdet över Nordamerika. Den amerikanska vädertjänsten NOAA:s karta visar köldområdet över Nordamerika. Bild: EPA/NOAA

Åtminstone 2 700 flyg är inställda i Nordamerika under torsdagen på grund av vädret, enligt CNN.

För flygbolagen är det svårt att förutspå hur vädret påverkar flygen i fortsättningen, säger Tallqvist.

- Vi följer väderprognoserna från USA noggrant och hoppas att läget lättar lite.

Finnair flyger både till New York och Miami en gång per dag.

Torsdagskvällens flyg till Miami väntas avgå i tid.

Vinden stör flygtrafiken i Europa

Vädret har stört flygtrafiken också i Europa.

Vinterstormen Eleanor har fört med sig hårda vindar, och i Amsterdam var över 250 flyg inställda under onsdagen.

Också i Tyskland och Schweiz har stormvindarna påverkat flygen.

Problemen har fortsatt under torsdagen, berättar Päivyt Tallqvist på Finnair. Morgonflyget från Amsterdam var en dryg timme försenat.

- Det är vädret som är orsaken. Den hårda vinden hindrade bagagehanteringen. I vinden kunde man inte öppna bagageluckorna.

Flygen till och från destinationer i Europa ser ut att gå som normalt under torsdagen

Också Finnairs flyg från Zürich var försenat på onsdagen på grund av vädret.

Flygen till och från destinationer i Europa ser ut att gå som normalt under torsdagen, men Finnair är fortsättningsvis på sin vakt, säger Päivyt Tallqvist.

Vid Norwegian har vädret inte lett till några förseningar i flygtrafiken till och från Finland, säger kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Enligt flygplatsoperatören Finavia är deras webbplats det bästa stället för att följa flygtrafiken och möjliga förseningar.