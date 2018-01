Filmrecension: Pitch Perfect 3 – alla goda ting är tre

De unga kvinnorna i a cappella-gruppen The Bellas har lämnat college och tagit steget ut i den ”verkliga” världen. Men särskilt verklighetstrogen kan man inte kalla filmen. Det här är överdrift i kubik och väldigt underhållande.

Pitch Perfect-filmerna handlar om en grupp a cappella sjungande unga kvinnor. När vi först mötte The Bellas, eller Barden Bellas, i Pitch Perfect 2012 hade de just börjat college, i del 2 (som kom 2015) försökte de vinna a cappella världsmästerskapet och nu i del 3 går det mesta helt överstyr.

Redan filmens inledning med Bellas på en lyxbåt, kryddat med skumma typer och en enorm explosion ger en tydlig signal vartåt det barkar. Åt skogen.

Men det är roligt (nästan) hela vägen.

Pitch Perfect 3 gör det klart att man inte tar sig själv på alltför stort allvar. Därför brer man på och överdriver allt man kan. Om det här nu är sista gången vi möter Bellas, så gör man allt för att det skall bli en grande finale.

Vad gäller själv handlingen så finns det alltså en del suspekta typer med tvivelaktiga avsikter, en virrig turné i Europa, krångliga fadersförhållanden som skall redas ut, en riff-off, väl koreograferade sång- och dansnummer och så förstås en tävling.



Nej, de här är inte de skumma typerna, Gail (Elizabeth Banks) och John (John Michael Higgins) försöker göra en dokumentär om The Bellas. Gail (Elizabeth Banks) går ut från ett flygplan, tätt bakom henne kommer John (John Michael Higgins). Bild: Universal Pictures

Vuxenlivet blev inte riktigt vad medlemmarna i Bellas hade tänkt sig. Beca (Anna Kendrick) säger upp sig från sitt jobb på ett skivbolag (det är ett nedvärderande jobb), medan Fat Amy (Rebel Wilson) inte heller har så värst stor framgång (hennes Fat Amy Winehouse-imitation vill inte riktigt ta fart). Och de andra medlemmarna i The Bellas är likaså missnöjda med sina jobb (och liv).



Därför är de alla genast med på att återupprätta The Bellas och ge sig ut på en turné i Europa för att underhålla amerikanska soldater.

Det gör de tillsammans med ett countryband, en grupp hiphoppare och ett rockband som gör det klart för Bellas att de alla är ”riktiga” musiker till skillnad från Bellas som ”bara” sjunger.

Och tävlingen, för det finns alltid en tävling när The Bellas är i farten, den som gör bäst ifrån sig under turnén får jobba med dj Khaled (som här spelas av dj Khaled själv).