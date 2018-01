Musiktest: Vad heter Santana och varifrån kommer Nickelback?

Här är den – Yle Vegas pop/rockfrågesport! Testa dina musikkunskaper och briljera för dig själv eller tävla med kompisen och se vem som får flest poäng! Varför inte ha en liten tävling på jobbet under kafferasten eller över en liten fredagspilsner efter dagens värv på puben runt hörnet? Vid rätt svar markeras ditt svar genast med grönt. Ett felaktigt svar blir rött och då markeras det rätta svaret med fet stil. Varje fredag kommer 10 nya frågor av varierande svårighetsgrad här på svenska.yle.fi. Ämnesområdena rör sig inom de musikstilar som kan kallas något slags pop och rock, men kan även gälla soul, funk, blues, punk, heavy och så vidare. Rock’n’roll! Eller något. Lycka till! 1. Gruppen Santana har fått sitt namn efter frontmannen och gitarristen Santanas efternamn. Men vad heter han i förnamn? Carlos Pedro Juan Manuel 2. Varifrån kommer gruppen Nickelback? USA Kanada Australien Irland 3. Vad heter Meat Loaf-klassikern från år 1977? Rat Out of Hell Cat Out of Hell Fat Out of Hell Bat Out of Hell 4. Det har nu gått 60 år sedan rock’n’roll-klassikern Great Balls Of Fire toppade den brittiska hitlistan. Vilken rocklegend var det som sjöng den? Jerry Lee Lewis Little Richard Elvis Presley Chuck Berry 5. Är det inte Walter Becker och Donald Fagen på bilden? Visst är det ju det! Men vad heter deras grupp? Steely Dan The Doobie Brothers The Bellamy Brothers They Might Be Giants 6. Grandmaster Flash fyllde nyligen 60 år. Vilken var hans stora genombrottslåt? Den kom år 1982. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel The Message New York New York White Lines (Don’t Don’t Do It) 7. Vem hade 80-tals filmhittarna I’m Alright, Footloose och Danger Zone? Corey Hart Shalamar Foreigner Kenny Loggins 8. ”King Of The Road” är en klassiker från år 1964 som har tolkats av många artister. Men vem gav ut originalet? Artisten har även själv skrivit låten. George Jones Glen Campbell Roger Miller Dean Martin 9. Vilken amerikansk hip hip-duo består av André 3000 och Big Boi? De är kända bl.a. för hittarna ”Ms. Jackson” och ”Hey Ya!”. The Outhere Brothers Mobb Deep Gang Starr OutKast 10. Elton John är mer känd för pop än hårdrock, men år 1986 spelade han piano på en skiva med ett visst brittiskt hårdrockband – vilket? Iron Maiden Judas Priest Saxon Black Sabbath