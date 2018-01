Bottennapp av Heikkinen i Skandinaviska cupen – hamnade utanför topp 30

Bild: All Over Press/Heidi Koivunen

Här är ett oroväckande besked med en dryg månad kvar till OS. Matti Heikkinen var helt ur slag på 15 kilometer fritt i Piteå och tog sig inte ens in bland de 30 bästa.

Matti Heikkinen valde att stå över Tour de Ski för att i stället träna och finslipa formen inför OS som börjar om en dryg månad. Då touren i dag fortsätter i Val di Fiemme tävlade Heikkinen i stället på 15 kilometer fritt i Skandinaviska cupen i Piteå.

Efter dagens insats har Heikkinen en del att fundera på. Heikkinen som är ett av Finlands största medaljhopp i OS hade inget med tätstriden att göra och gick till slut i mål på 32:a plats.

Heikkinen förlorade med hela en minut och 45 sekunder till dagens vinnare Eirik Sverdrup Augdal från Norge. Augdal hör inte till de mest kända norska åkarna och har bara tävlat en gång i världscupen. I februari 2016 slutade han på 44:e plats på hemmaplan i Holmenkollen på 50 kilometer klassiskt.

Norge dominerade på bred front i Piteå och lade beslag på placeringarna ett till åtta. Anssi Pentsinen var bästa ickenorska åkare på nionde plats. Pentsinen åkte i mål drygt 48 sekunder efter Augdal.

IF Minken-duon Matias Strandvall och Juuso Haarala slutade på 39:e respektive 40:e plats.

Lovande säsongsdebut av Saapunki

I damernas tävling över 10 kilometer var Charlotte Kalla i en klass för sig. Kalla vann med nästan en halv minut före norskan Kari Öyre Slind.

Susanna Saapunki gjorde säsongsdebut i tävlingen och stod för en bra insats. Saapunki blev bästa finländska åkare då hon slutade på fjärde plats. Hon förlorade med en minut och 16 sekunder till Kalla.

Julia Häger från IF Minken åkte i mål på 53:e plats.

Resultat:

Herrar, 15 km:

1. Eirik Sverdrup Augdal NOR +35.11,7

2. Simen Andreas Sveen NOR +2,4

3. Daniel Stock NOR +14,6

4. Mathias Rundgreen NOR +20,6

5. Gaute Kvåle NOR +23,4

6. Johan Hoel NOR +29,5

7. Martin Löwström Nyenget NOR +30,1

8. Ole Jörgen Bruvoll NOR +44,3

9. Anssi Pentsinen FIN +47,9

10. Sindre Folkvord NOR +49,3

---------------------------

17. Perttu Hyvärinen FIN +1.13,4

22. Lari Lehtonen FIN +1.30,5

28. Kari Varis FIN +1.36,5

32. Matti Heikkinen FIN +1.45,3

33. Lauri Gummerus FIN +145,5

39. Matias Strandvall FIN +1.57,8

40. Juuso Haarala FIN +2.03,1

41. Aleksi Parttimaa FIN +2.07,3

45. Juho Mikkonen FIN +2.13,5

51. Joni Mäki FIN +2.21,4

52. Lauri Lepistö FIN +2.21,4

Damer, 10 km:

1. Charlotte Kalla SWE 25.36,4

2. Kari Öyre Slind NOR +28,9

3. Ebba Andersson SWE +55,2

4. Susanna Saapunki FIN +1.15,7

5. Lotta Udnes Weng NOR +1.21,3

6. Lisa Vinsa SWE +1.23,3

7. Lovisa Modig SWE +1.25,3

8. Emelie Kristoffersen NOR +1.27,0

----------------

15. Heini Hokkanen FIN +1.50,4

16. Johanna Matintalo FIN +1.53,6

22. Maija Hakala FIN +2.04,7

28. Marjaana Pitkänen FIN +2.30,5

29. Anna-Kaisa Saari FIN +2.32,5

53. Julia Häger FIN +5.13,3