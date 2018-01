Norsk trippel bakom iskall Fourcade – Seppälä på väg mot prima placering

Norrmännen gjorde sitt bästa för att peta ner Martin Fourcade från förstaplatsen i Oberhofs skidskyttejaktstart, men fransmannen gick inte att rubba. Tero Seppälä åkte in på världscuppoäng.

– I de här situationerna brukar Fourcade alltid vara iskall, är han det nu också?, frågade sig Yle Sportens referent Magnus Eklöv inför det sista skyttet.

Svaret var ja.

Fourcade träffade alla fem skott och gled iväg till säsongens fjärde seger. Norges Johannes Thingnes Bö sköt rent i sista skyttet efter en bom var på de tre första och åkte in som tvåa.

Svendsen, som blev sjuk efter säsongsöppningen i Östersund och återvände till världscupcirkusen i Oberhof, föll ner från tvåa till fyra efter en straffrunda. Han passerades av båda bröderna Bö – storebror Tarjei prickade alla 20 skott och kom trea.

Poäng för Seppälä

Tero Seppälä, som startade som 33:e man, missade ett skott i det första liggande men var sedan fläckfri på de två följande och låg som bäst på 24:e plats.

I det sista skyttet blev det sedan två bommar och Seppäläs slutliga placering var 32:a. Tuomas Grönman klarade sig undan med två straffrundor men tappade ett pinnhål ner till 46:a.

Oberhofs världscuphelg avslutas med stafetter på söndag.

Resultat:

1. Martin Fourcade FRA 32.23,6 (1)

2. Johannes Thingnes Bö NOR + 6,3 (3)

3. Tarjei Bö NOR + 30,9 (0)

4. Emil Hegle Svendsen NOR +1.04,7 (1)

5. Dmitro Pidrutshni UKR +1.16,2 (1)

6. Lukas Hofer ITA +1.21,6 (2)

7. Benjamin Weger SUI +1.21,8 (2)

8. Michal Krcmar CZE +1.21,9 (1)

9. Benedikt Doll GER +1.25,9 (1)

10. Arnd Peiffer GER +1.28,5 (2)

--------------------------------------

32. Tero Seppälä FIN +3.31,0 (3)

46. Tuomas Grönman FIN +4.24,1 (2)