Flera våningar vattenskadade i nyrenoverade Villa Breda i Grankulla - vattnet sprutade hela natten

Entisen poliisikoulun tilat Tammelassa muutettiin palvelukodiksi, mutta takuukorjauksia on jouduttu tekemään kosteus- ja muiden vahinkojen takia. Ikävintä on tietysti, että monien evakossa olleiden iäkkäiden asukkaiden muutto takaisin palvelukotiin on lykkääntynyt.