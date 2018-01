Meriterande seger för Matintalo – slog Kalla i spurten

Ska Johanna Matintalo ta sig in i den finländska OS-truppen? I dag gav hon ett starkt formbesked då hon vann den klassiska masstarten i Skandinaviska cupen och besegrade Charlotte Kalla.

Charlotte Kalla har haft en riktigt bra vinter och är en av de största medaljkandidaterna på nästan samtliga distanser i OS.

Kalla har satsat på träning inför OS och nobbade Tour de Ski till förmån för Skandinaviska cupen där hon tidigare under helgen vann fristilsloppet och slutade trea i sprinten.

I dag avslutades tävlingsveckoslutet med en klassisk masstart över 20 kilometer och där fick den svenska stjärnan ge sig mot en finländsk junior.

Johanna Matintalo, som knep ett silver i junior-VM och även tävlade i Lahtis-VM förra vintern, var först in på den långa målrakan och spurtade ner Kalla, Ebba Andersson och Kari Öyre Slind.

"Är överraskad"

Matintalo vann med en sekund före Kalla och 2,3 före Andersson. Heli Heiskanen (28) och Leena Nurmi (30) tog sig också in bland de 30 främsta i loppet.

– Jag måste medge att jag är överraskad. Jag bestämde mig för att avgöra på slutet. Jag tänkte hela tiden på när Kalla skulle komma, men hon kom aldrig upp jämsides. Det överraskade mig, säger Matintalo.

Frågan är om Matintalo kan slå sig in i den finländska OS-truppen. Många av de finländska åkarna har tävlat i Piteå för att förbättra sina chanser att kvala in till OS. Med tanke på Anne Kyllönens svaga form den här vintern borde Matintalo ligga bra till.

Resultat:

1. Johanna Matintalo FIN 56.06,8

2. Charlotte Kalla SWE +1,0

3. Ebba Andersson SWE +2,3

4. Kari Öyre Slind NOR +5,2

5. Lisa Vinsa SWE +1.22,1

6. Jonna Sundling SWE +1.39,9

7. Marthe Björnsgaard NOR +1.41,4

8. Emily Nishikawa CAN +1.42,2

9. Maja Dahlqvist SWE +1.42,4

10. Marte Mählum Johansen NOR +1.44,5