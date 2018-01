Northug floppade i Skandinaviska cupen – åkte i mål fem minuter efter vinnaren

Bild: imago/Digitalsport/ All Over Press

Petter Northug. Petter Northug. Bild: imago/Digitalsport/ All Over Press

Petter Northug var en skugga av sitt fornstora jag i dagens masstart i Skandinaviska cupen i Piteå. Norrmannen har nu inte speciellt många chanser kvar att ge ett formbesked med tanke på OS.

Turerna har varit många de senaste dagarna kring Petter Northugs tävlade i Piteå. Först anmälde han sig till tävlingarna och sedan strök han sig.

I går kom det slutliga beskedet att han skulle tävla och i dag fanns han med i masstarten över 30 kilometer i klassisk stil. Men det gick inte speciellt bra för den forne skidkungen som försöker kvala in till sitt tredje OS.

Northug som har haft det tungt hela vintern hängde med i tätklungan i ungefär halva loppet men fick sedan släppa och gick i mål på 48:e plats, fem minuter och sex sekunder efter vinnaren Mattis Stenshagen.

Stenshagen vann tävlingen med 1,3 sekunder före Martin Löwström Nyenget.

Lari Lehtonen gav heller inget positivt formbesked med tanke på OS och avbröt tävlingen då några kilometer återstod att åka. Perttu Hyvärinen blev bästa finländare då han korsade mållinjen som trettonde åkare.

IF Minkens Juuso Haarala var anmäld till tävlingen men kom inte till start.

Resultat:

1. Mattis Stenshagen NOR 1.13.41,4

2. Martin Löwström Nyenget NOR +1,3

3. Johan Hoel NOR +1,4

4. Mathias Rundgreen NOR +1,5

5. Eirik Svedrup Augdal NOR +2,0

6. Daniel Stock NOR +2,6

------------------

13. Perttu Hyvärinen FIN +1.11,4

17. Joni Mäki FIN +1.48,2

23. Lauri Vuorinen FIN +2,27,5

29. Lauri Lepistö FIN +3.10,6