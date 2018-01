Se Lux Helsinki!

Lux Helsinki lyser igen upp olika platser i Helsingfors.

Gator, torg och byggnader pryds av ljuskonst som piggar upp den mörka årstiden. Olika former av ljuskonst kan beskådas längs en några kilometer lång rutt.

Längs rutten finns utöver de mest kända byggnaderna i Helsingfors också innergårdar eller fasader. Rutten ändras varje år.

Gardesstaden hör till de stadsdelar som får ta del av ljuskonstverken under årets festival.

Festivalen ordnas varje år i början av januari i Helsingfors centrum.

Lux Helsinki ordnas nu för tionde gången. Ljusfestivalen pågår 6–10.1.2018, och konstverken kan ses på den tillgängliga rutten utan avbrott varje dag kl. 17–22.

Festivalprogrammet innefattar beställningsverk och pärlor från internationella ljusfestivaler.

Ljusfestivalen Lux Helsinki ordnas av Helsingfors stad.