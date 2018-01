Två trippelmästare i junior-FM – brons för Närpesåkaren Patrik Kuuttinen

Jasmin Kähärä och Anita Korva var helgens stora namn vid junior-FM i längdskidåkning i Idensalmi. Båda två åker hem med tre guldmedaljer. FSS-föreningarna kammade hem en pallplats under söndagen.

Jasmin Kähärä och Anita Korva.

Två framtidsnamn att lägga bakom örat för finländska skidvänner. Båda två korades till trippelmästare under Idensalmis FM-veckoslut efter dagens segrar.

Kähärä vann masstarten över 15 kilometer med fri skidteknik i flickornas U18-klass med nästan en minut till godo på tvåan Hilda Kukonlehto.

IF Femmans Linnea Halonen slutade sjua, sex sekunder före IK Falkens Hanna Ray på åttonde plats. Halonens avstånd till bronsmedaljören Tuuli Liukkonen var en dryg halvminut. Ray och Halonen tog båda medalj i fredagens intervallstart.

Kuuttinen vann brons

I pojkarnas U18-klass var Petteri Koivisto helgens namn. Koivisto, som tidigare plockat ett guld och ett silver, tog sin andra seger – i överlägsen stil.

Koivisto vann masstarten med över en minut före Otto Invenius och 1.26 före trean, IF Minkens Närpesbördiga Patrik Kuuttinen som lämnade de övriga medaljaspiranterna bakom sig ungefär halvvägs in i loppet.

Hoppa över Twitterpostning

Tre guld för Korva

I de äldsta åldersklasserna U20 stod skiathlon på programmet. Flickorna skidade först fem kilometer klassiskt följt av fem kilometer fritt, pojkarna 10+10.

På flicksidan erövrade Anita Korva som bekant guld nummer tre efter segrarna på fem kilometer klassiskt i förrgår och sprint i går. Korva drog ifrån Rebecca Immonen på den fria delen och vann med dryga elva sekunders marginal.

Rebecca Ehrnrooth förlorade knappt bronskampen mot Emmi Lämsä. IF Minkens Heidi Kuuttinen var sexa, IF Femmans Linnea Henriksson nia och IF Åsarnas Emelie Svenlin tolva.

Tvillingar i topp

I pojkarnas U20 gick de ädlaste medaljerna till ett tvillingpar då Leo Rantahalvari vann före Onni Rantahalvari. Onni var loss fem kilometer före mål men åktes ikapp av brorsan som vann med knappa fem sekunders marginal.

Bronset gick till Lassi Vuorinen, medan IF Minkens Remi Lindholm – som hade häng på täten vid alla mellantider – korsade mållinjen som sjua, dryga 20 sekunder efter Vuorinen. IF Femmans Robin Sundsten slutade tia.

I flickornas U17-klass var Sara Niittyviita snabbast före Vilma Ryytty och Lotta Kurttila. Pargas IF:s Anni Lindroos korsade mållinjen som tia, nästan två minuter bakom vinnaren.

Bland U17-pojkarna bärgade Eemil Helander guldet närmast före Aapo Taipale och Tino Stenman. Bästa FSS-åkare var Simon Lindström från IF Sibbo-Vargarna på en 17:e plats.

Flickor:

U20 (skiathlon 10 km):

1. Anita Korva 28:39.31

2. Rebecca Immonen +11.68

3. Emmi Lämsä +51.03

4. Rebecca Ehrnrooth +52.32

--------------

6. Heidi Kuuttinen, IF Minken +1:29.22

9. Linnea Henriksson, IF Femman +1:59.63

12. Emelie Svenlin, IF Åsarna +2:20.71

15. Sonja Katajamäki, IK Falken +2:43.13

22. Erika Storbacka, IF Femman +3:57.47

33. Amanda Strandvall, IF Minken +5:36.97

34. Elin Forsgård, IF Minken +6:10.88

U18 (10 km f):

1. Jasmin Kähärä 27:41.2

2. Hilda Kukonlehto +57.4

3. Tuuli Liukkonen +1:04.9

--------------

7. Linnea Halonen, IF Femman +1:39.1

8. Hanna Ray, IK Falken +1:45.8

14. Alexandra Stark, Sundom IF +3:19.0

15. Amanda Nyfors, IF Brahe +3:33.3

U17 (10 km f):

1. Sara Niittyviita 28:01.7

2. Vilma Ryytty +27.8

3. Lotta Kurttila +28.7

--------------

10. Anni Lindroos, Pargas IF +1:57.9

15. Rebecca Lönnqvist, Borgå Akilles +2:24.0

22. Ida Mäenpää, IF Brahe +3:30.2

31. Ellen Bäck, IF Åsarna +5:32.4

36. Sofia Valasti, Borgå Akilles +6:21.5

37. Chira Gullqvist, Borgå Akilles +6:45.2

Pojkar:

U20 (skiathlon 20 km):

1. Leo Rantahalvari 50:51.05

2. Onni Rantahalvari +4.61

3. Lassi Vuorinen +13.00

--------------

7. Remi Lindholm, IF Minken +34.24

10. Robin Sundsten, IF Femman +1:05.13

16. August Högnabba, IF Åsarna +1:34.32

26. Kevin Lindholm, IF Minken +3:48.33

28. Niklas Sundström, IF Femman +4:07.64

29. Benjamin Sundqvist, IF Minken +4:17.83

32. Alex Svartsjö, IF Femman +4:31.10

41. Axel Aurén, IF Åsarna +7:05.08

45. Anton Damlin, IF Femman +9:36.64

U18 (15 km f):

1. Petteri Koivisto 35:21.69

2. Otto Invenius +1:19.61

3. Patrik Kuuttinen, IF Minken +1:26.66

--------------

16. Joakim Nordström, IF Sibbo-Vargarna +4:10.34

26. Daniel Sorvisto, IF Åsarna +5:38.52

32. Leevi Liukkonen, Borgå Akilles +6:57.31

33. Eetu Liukkonen, Borgå Akilles +6:57.65

U17 (15 km f):

1. Eemil Helander Keuruun Kisailijat 36:59.30

2. Aapo Taipale Vetelin Urheilijat +22.74

3. Tino Stenman Ylöjärven Ryhti +45.29

--------------

17. Simon Lindström, IF Sibbo-Vargarna +3:26.51

21. Casper Hjerpe, Norrvalla Ski Team +4:02.79

34. Cedrik Sandell, Österby Sportklubb +8:53.83

Kompletta resultat hittar du här.