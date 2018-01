"Vi som tyckte så om dig när du var enorm" – En smal kropp ger inte komplimanger i alla länder

Det finns lika många skönhetsideal som det finns kulturer i världen. Yle Nyhetsskolans reportrar funderar över skillnaden mellan skönhetsideal i Afrika och i Finland.

För mera bakgrund om skönhetsideal i Afrika har Yle Nyhetsskolans reportrar intervjuat Helena Sandberg, utbildningsspecialist för Kyrkans Utlandshjälp.

Hon jobbar främst med utbildningsprojekt i Kenya och Uganda, men också i Eritrea, Sydsudan och Somalia.

Hennes arbete går ut på att ordna utbildning för flyktingbarn. Flyktingarna kommer ofta från grannländerna, i första hand från Sydsudan och Somalia.

Hon berättar att även om det i östra Afrika börjar gå mera mot det supersmala ideal vi har i Finland så är det ännu vackert att vara stor som kvinna. Det anses speciellt fint att ha stor rumpa och att vara ganska kraftigt byggd.

Det finns många européer och finländare som kommit dit och fått komplimanger, men tagit det som kritik. Till exempel hade någon gått ner mycket i vikt och fått höra ”Oj vad du blivit smal, vi som tyckte så om dig när du var enorm”.

De är inte heller på så sätt rädda för att visa att de har stor bak, mage eller byst utan klär sig i färggranna kläder som kanske framhäver de dragen vi vill dölja i Finland.

Man har också mycket färggrannare kläder i Uganda och länderna där runt omkring än i Finland.