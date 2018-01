I Ungern finns knappt några fria medier kvar - men en lokaltidning står upp mot makten: De vill göra vårt jobb omöjligt

I Ungern har medierna det svårt på grund av de tuffa medielagar den auktoritära regeringen stiftade för sex år sedan. De flesta självständiga medier har stängts ner eller köpts upp. Men en ny webbtidning bryter trenden.

Staden Pécs är Ungerns femte största stad, som Jyväskylä ungefär, men känns mindre än så.

Det är här vi träffar Attila Babos, chefredaktör på den ungerska regionala nättidningen Szabad Pécs, Fria Pécs på svenska.

Babos bildade sin egen webbtidning i våras för att den lokaltidning han jobbade på inte enligt honom fyllde sitt uppdrag.

- Jag klagade alltid på att redaktionsledningen var för mesig mot makthavarna.

- Det började gå rykten om att affärsmän som står regeringen nära höll på att köpa upp tidningen. Då förstod jag att det var tid att gå vidare.

Affärsmännen hade ett klart syfte med att ta över tidningen.

- Deras planer var att vi inte mera skulle bevaka lokala frågor objektivt. I stället skulle den helt sluta med att ta upp negativa nyheter, säger Babos.

På den ungerska landsbygden och i mindre städer som Pécs finns det inte egentligen några fria medier alls kvar. Åtminstone inte några som på ett kritiskt sätt granskar makthavarna.

De flesta ungrare som bor utanför Budapest har väldigt begränsade möjligheter att följa med vad som pågår i samhället.

Huvudsakligen får de sina nyheter från det ungerska rundradiobolaget Magyar televísiós kvällsnyheter, vilka är helt under regeringens kontroll.

Sedan regeringen stiftade nya medialagar för sex år sedan har så gott som alla lokal- och regionaltidningar lagts ner eller köpts upp av affärsmän som står det nationalkonservativa regeringspartiet Fidesz nära.

Tillgången till internet är dålig i stora delar av landet och språkkunskaperna dåliga.

Ungrare på landsbygden är i praktiken informationsmässigt isolerade från resten av Europa.

För Babos och den bara tre personer starka Szabad Pécs-redaktionen är jobbet konstant i motvind. De lokala makthavarna gör allt för att frysa ut dem.

- Om jag ställer en fråga på en av deras presskonferenser bara tiger de, de svarar inte någonting. Dessutom har de nu slutat att bjuda in oss på presskonferenserna, säger Babos.

Ändå lyckas Szabad Pécs gång på gång rapportera om sådant som de regeringslojala konkurrenterna inte nämner med ett ord.

- Vi får många tips från olika håll. Det handlar ofta om personer som vill vara anonyma, menar Babos.

Babos och jag har förflyttat oss från torget i Pécs gamla stad till det stora köpcentret Árkád, som dominerar stadens sociala liv under den kalla årstiden.

Där träffar vi hans kollega Ferenc Nimmerfroh, som har varit med på Szabad Pécs från början.

Vi möts på ett café eftersom tidningen inte har ett eget kontor.

- Efter att vi avslöjade att staden Pécs budget är i kris och att staden har många obetalda räkningar har vi frusits ut nästan helt, säger de båda.

Det här är något jag helt konkret fick uppleva bara en halv timme tidigare.

På gatan kom en man emot Babos och mig. Babos sade hej, men mannen svarade inte utan gick förbi. Enligt Babos har det här blivit allt vanligare.

- När vi startade före sommaren var vi ännu välkomna överallt, säger Nimmerfroh.