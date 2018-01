Morgonkollen: Tusentals hushåll utan el efter nattens storm, nya rekryter rycker in, finländsk kvinna omkom i dykningsolycka

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Stormvindar har pinat västkusten och Egentliga Finland sedan i går kväll och nu är tusentals hushåll utan ström. Enligt Energiindustrins sida är kring 5 300 hushåll i 32 kommuner utan el. Knappt tusen av hushållen finns i Tammerfors och det förekommer också störningar i eldistributionen i bland annat i Raseborg, Pargas och på Åland.



Paavo Väyrynen är först ute i Svenska Yles serie om presidentkandidaterna. Veteranen har framför allt ett budskap han vill få fram: folket är vilselett i Natofrågan och det är självaste president Sauli Niinistö som ligger bakom.

I dag rycker tusentals nya rekryter in i militären. Kring 12 500 värnpliktiga inleder sin tjänstgöring, bland dem 400 kvinnor som inleder frivillig tjänstgöring. Majoriteten, nästan 10 000 personer, rycker in vid arméns truppförband.



Eventuell brottslig bakgrund hos personer som sysslar med volontärarbete med barn utreds fortfarande sällan, uppger Lännen Media. Enligt Rättsregistercentralen är det främst barnskyddsorganisationer och kommuner som är intresserade av att kontrollera frivilligarbetarnas bakgrund. Mest slarv med utredningar förekommer inom hobbyverksamhet för barn och ungdomar.

Både personer som representerar humanistiska värderingar och personer ur fosterländska grupperingar uttalar sig osakligt om flyktingfrågor i offentligheten. Forskaren Karin Creutz förklarar att debattklimatet har blivit så hårt att också responsen man får när man uttalar sig är hård.

En finländsk kvinna omkom i en dykningsolycka i Dalarna i Sverige i går, uppger Iltasanomat. Kvinnans kropp är kvar i gruvan och man strävar efter att bärga den i dag.

I Norge avgår en av de ledande socialdemokraterna, Trond Giske, från sina viktigaste uppdrag efter flera anklagelser om sexuella trakasserier. 51-årige Giske är vice ordförande för Arbeiderpartiet och har tidigare varit näringsminister.