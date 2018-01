Oväntat töväder mellan Nord- och Sydkorea - samtal om OS och splittrade familjer

Nord- och Sydkorea inleder på tisdag förhandlingar på hög nivå efter en över två år lång paus.

Länderna skall främst diskutera vinter-OS i Pyeongchang samt avspänning på den koreanska halvön, men Sydkorea vill också ta upp återförening av splittrade familjer.

Återföreningsminister Cho Myoung-Gyon som leder den sydkoreanska delegationen, vill även diskutera återförening av splittrade familjer när de emotsedda förhandlingarna med Nordkorea inleds på tisdag i stilleståndsbyn Panmunjom vid den spända gränsen mellan länderna.

- Vi kommer att förbereda oss för diskussioner om splittrade familjer och sätt att minska den militära spänningen, säger återföreningsministern Cho Myoung-Gyon.