Svartklädda stjärnor på Golden Globe - Skarsgård kammade hem statyett

De medverkande i "The Handmaid's Tale" tog emot pris för bästa dramaserie. Alla kvinnor i svart och flera av männen i svarta skjortor. De medverkande i "The Handmaid's Tale" tog emot pris för bästa dramaserie. Alla kvinnor i svart och flera av männen i svarta skjortor. Bild: AFP / Lehtikuva

De flesta stjärnorna vid nattens Golden Globe-gala bar svart klädsel i protest mot sexuella trakasserier. Svensken Alexander Skarsgård vann också en Golden Globe.

Golden Globe Awards är den första stora filmgalan i USA efter att metoo-rörelsen har skakat Hollywood under hösten.

Flertalet kvinnor hade klätt sig i svart på galan och många av de manliga stjärnorna hade valt svarta skjortor i stället för vita.

Den svarta klädseln var en protest mot sexuella trakasserier och metoo-kampanjen dominerade också många av tacktalen.

Oprah Winfrey talade om kampen mot sexism och rasism på galan. I bakgrunden står skådespelaren Reese Witherspoon som är en av initiativtagarna till Time's Up. Bild: EPA-EFE/HFPA

Många av skådespelarna talade om det nya initiativet Time's Up som lanserades i förra veckan och engagerar hundratals kvinnor inom filmindustrin.

Time's Up ska verka för jämställdhet inom också andra branscher än filmbranschen.

Inom ramen för initiativet har det redan samlats in 15 miljoner dollar till en fond som ska betala rättsliga kostnader för människor som fallit offer för trakasserier på arbetsplatsen.

Skarsgård kammade hem pris, Ruben Östlund blev besviken

Bland tv-priserna var miniserien "Big little lies" en stor vinnare. Den tilldelades fyra priser.

Svensken Alexander Skarsgård kammade hem priset för bästa manliga biroll i just "Big little lies".

Alexander Skarsgård hyllade sina kvinnliga kolleger på Golden Globe-galan. Bild: EFE/MIKE NELSON

I sitt tacktal tackade han alla kvinnor som medverkar i miniserien.

- Jag är här ikväll för att jag har haft privilegiet att arbeta med en grupp ovanligt talangfulla kvinnor, sade Skarsgård.

Skådespelarna i "Big Little Lies", Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon och Shailene Woodley poserar med statyetterna för bästa miniserie. Bild: AFP / Lehtikuva

Det här var Skarsgårds första Golden Globe och han är den förste svensken att vinna det prestigefyllda priset på över tre decennier.

Den svenske regissören Ruben Östlunds film "The Square" var också nominerad i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film, men det priset gick i stället till den tyska filmen "In the fade" ("Aus dem Nichts").

Expressen citerar ett sms från Östlund där han uttrycker besvikelse.

"Vi är fruktansvärt besvikna men det är så svårt att inte unna Fatih det här, för han är en sådan sympatisk person."

Fatih Akin är regissör för "In the fade" ("Aus dem Nichts").

Diane Kruger, som spelade huvudrollen i "In the fade" poserar tillsammans med regissören Fatih Akin. Bild: EPA-EFE/MIKE NELSON

På filmsidan blev det amerikanska dramat "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" den stora vinnaren.

Filmen handlar om en kvinna i en småstad som söker hämnd för mordet på sin dotter.

Filmen fick tre priser, priserna för bästa dramafilm, bästa manliga biroll och bästa kvinnliga huvudroll.

Källor: AFP, Reuters, Expressen, SR, Aftonbladet