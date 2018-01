HIFK:s chefstränare bakom beslutet att stänga ut Bäckström

HIFK:s chefstränare Ari-Pekka Selin tar ansvaret för petningen av målvakten Niklas Bäckström. Jag fattade beslutet och lever med det, säger Selin till IS.

– Det är inte bara roliga beslut man tvingas fatta som chefstränare. Det här var svårt eftersom Bäckströms dagliga arbetsmoral varit ytterst exemplarisk, säger Selin till Ilta-Sanomat.

Som chefstränare är det klart att det är just Ari-Pekka Selin som bär ansvaret för vem som tränar och vem som spelar.

I ett ishockeylag är det optimala att det finns två målvakter, inte en men inte heller tre.

I HIFK finns, eller fanns, tre. Dessutom alla tre med mer eller mindre stjärnstatus.

En måste bort.

– Det är inte alldeles unikt med tre målvakter på träning men enligt min uppfattning tyckte såväl tränarna och målvaktstränarna som målvakterna att det fungerar bäst med två målvakter, säger Selin till Ilta-Sanomat.

Den olycklige var Niklas Bäckström, ursprungligen en HIFK-junior som inledde sin långa proffskarriär i klubben och som vann FM-guld med Kärpät – när han fick gå från HIFK första gången – innan han drog till NHL där han spelade över 400 grundseriematcher.

Nu tvingas den 39-årige Bäckström träna på egen hand, utanför lagets träningar. I HIFK fortsätter Kevin Lankinen – som fanns i laget redan inför säsongen – samt Atte Engren som införskaffades i början av säsongen efter att Lankinen åkte på en otäck skada.

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Kevin Lankinen firar seger, HIFK, januari 2018. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Engren spelade lysande. Så lysande en målvakt kunde spela i ett HIFK som spelmässigt inte alltid imponerade. Trots att Engren gjorde sitt yttersta i match efter match växte inte HIFK:s poängsumma i samma takt.

Bäckström säger att han först trodde att Engren spelar i HIFK så länge som Lankinen är skadad. Men snart visade det sig att Engrens kontrakt från första början gällde hela säsongen.

– Vi har tre målvakter i laget och det fungerar inte. En är överlopps och det är jag, säger Bäckström till IS.

Att Bäckström är målvaktstrea i HIFK är något han accepterar. Det är ledarskapet och informationsgången som brister.

Bäckström vill inte hänga ut vare sig tränare Selin, den övriga träningsledningen, den nya sportchefen Tobias Salmelainen eller minst av alla sina målvaktskolleger.

Däremot får sig HIFK:s före detta sportchef Tom Nybondas en rejäl känga.

– Helvetes dålig idrottsledarskap. För mig är det helt okej att vara tredjemålvakt om man öppet berättar om saken, säger Bäckström till IS.

– När Lankinen skadade sig berättade Nybondas att vi behöver en målvakt, vilket var helt klart. Det var helt korrekt och öppet. Men ganska snart klarnade det att min roll är att vara med bara en tid. Man kunde ha skött saken bättre.

– VI talade vårt modersmål, svenska. Tydligen förstod min agent också fel. Det är ett stort problem om man ljuger åt spelare. Jag har varit tredje målvakt tidigare under karriären också och det är inte roligt. Men om man öppet kan motivera det så kan jag leva med det, säger Bäckström.