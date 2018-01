Posten och K-butiken tog över hemkörningen av butiksvaror till äldre i Hangö

Hangö har gått in för nya arrangemang för dem som behöver få maten hemkörd från butiken. En brun papperskasse med olika matvaror, fotograferad från sidan. Bild: Mostphotos

I och med att Tom Asplund stängde sin affär i Hangöby i december slutade också hemkörningen av butiksvaror till äldre Hangöbor. Nu har Hangö stad beslutat om ett samarbete med K-Supermarket och Posti Hemtjänst.

I slutet av december fanns det 26 personer i Hangö som både var klienter inom servicecentralen för äldreomsorg och behövde butiksservice.

Kriterier

Ledningsgruppen inom grundtryggheten har beslutat att butiksservice beviljas som en stödtjänst för klienterna förutsatt att vissa kriterier uppfylls.

För det första ska klientens funktionsförmåga vara nedsatt på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder så att hen inte själv kan sköta sina butiksärenden.

Dessutom ska klientens anhöriga eller närstående inte heller kunna sköta butiksärendena för klientens del.

Servicen gäller bara dem som inte själva kan ta sig till butiken. Åldring i matbutik Bild: Yle/Mimmi Johansson

Avgiften är åtta euro per gång för insamling och hemtransport. Om klienten dessutom vill att Postens anställda ska plocka in varorna i skåp hemma hos klienten är avgiften nio euro per gång.

Hemkörningen sker en gång i veckan och det förutsätts att klienten är kontokund hos K-Supermarket.

Beställning

Matvarorna beställs via e-post eller så för man beställningsblanketterna till K-affären.

Om klienten själv eller anhöriga inte kan hjälpa till eller föra beställningen till butiken kan hemvården hjälpa klienten med beställningen.

K-butiken plockar ihop varorna medan Posten sköter om hemkörningen enligt de kontrakt som har gjorts upp.

Posten gör numera mycket mera än bara kör hem post. En kvinna klädd i postens kläder med postens logotyp hjälper en äldre kvinna att ta på sig sin handske. Bild: Posten/IMAGOKUVA

Klienterna har fått information om förändringen som trädde i kraft redan den 19 december.

Grundtrygghetsnämnden i Hangö ska ännu formellt godkänna stödtjänsten på sitt möte den 11 januari.