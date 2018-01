Infektionsläkare: Allvarligt läge med kikhostan

Kikhostan ser ut att ha fått fotfäste. Inte bara i Jakobstadsregionen där man har en liten epidemi på gång, utan i hela Österbotten. Det säger infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus. Han anser att läget är allvarligt.

Yle Österbotten träffar infektionsöverläkare Juha Salonen i hans arbetsrum vid centralsjukhuset, där han sitter med de senaste siffrorna framför sig på datorskärmen. Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och varje diagnos bokförs av THL, Institutet för hälsa och välfärd.

- Just nu ser vi kring fyra nya fall per vecka. Det är mycket, säger Salonen.

Finns det en risk att epidemin växer och sjukdomen sprider sig på allvar?

- Ja, det finns det helt klart.

Juha Salonen Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Malin Hulkki

Siffrorna från 2017 visar ett totalt antal fall på 59 stycken i Vasa sjukvårdsdistrikt, men med en klar ökning av antal nya fall per vecka mot slutet av året.

Jakobstadsregionen ligger i topp, men fall av kikhosta har förekommit regelbundet också i Vasa, Korsholm, Malax, Vörå och de södra delarna av distriktet.

- 59 fall på ett år är alltså klart fler än under ett normalt år. Senast kikhostan förekom såhär tätt var i slutet av 1990-talet och under hela 2000-talet har vi brukat ha klart under 20 fall årligen.

Ja, det är allvarligt eftersom kikhosta i värsta fall kan innebära livsfara för spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar ― Juha Salonen

Allvarligt läge

Juha Salonen anser att man nu tydligt kan se vad det innebär att vaccinationstäckningen hos befolkningen är lägre än rekommenderat.

- Vaccinationstäckningen borde vara 90 procent eller högre. Nu har vi en situation där det finns orter i Österbotten där en betydligt mindre andel - kanske bara kring 80 procent - är vaccinerade. Därför får sjukdomen fotfäste.

Tycker du att det här är allvarligt?

- Ja, det är allvarligt eftersom kikhosta i värsta fall kan innebära livsfara för spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar.

Enligt Salonen går det inte att utesluta att vi i Österbotten snart även ser andra epidemier.

- Jag tänker framför allt på mässlingen, som många också saknar vaccin emot. Det kunde bli riktigt illa om vi har otur.

Läkare ska vara på alerten



Eftersom kikhosta under en relativt lång tid varit rätt ovanligt så saknas det just nu inom sjukvården insikt kring sjukdomen, anser Juha Salonen.

- Regionens läkare bör vara på alerten just nu då man får in patienter som klagar på långvarig och svår hosta. Då ska man beställa laboratorieprover för att ta reda på ifall det handlar om kikhosta.

Yle Österbotten har också talat med en drygt 60-årig man i Karleby som insjuknat i kikhosta, men som fick sin diagnos först efter en handfull läkarbesök och när det redan var för sent för att sätta in behandling.

Mannen vill inte ställa upp på intervju, men uppger att han varje gång fått träffa nya hyrläkare som inte förstått att misstänka kikhosta.

- Det låter tyvärr helt plausibelt, läkarna förstår helt enkelt inte att det kan handla om kikhosta, säger Juha Salonen.

Regionens läkare bör vara på alerten just nu då man får in patienter som klagar på långvarig och svår hosta ― Juha Salonen

Enligt Salonen vore det ändå viktigt att upptäcka sjukdomen i tid, eftersom antibiotika kan lindra kikhosta, men endast om det sätts in under den första eller andra veckan av sjukdomen. Antibiotikan gör också att smittsamheten sjunker.

- Vi vill gärna förhindra att sjukdomen sprider sig, och småbarn som har kommit i kontakt med smittan ska ges antibiotika i preventivt syfte.

Något botemedel mot kikhosta finns inte. Om antibiotika inte sätts in är man smittsam i omkring tre-fyra veckor. Sjukdomen kan pågå i uppemot 12 veckor.

Vaccinet mot kikhosta är en del av det nationella vaccinationsprogrammet och den första dosen erbjuds spädbarn vid tre månaders ålder.