Sjuk Northug tvingas stå över NM-sprinten – pallplats i världscupen krävs för OS-biljett

Det var tänkt att Petter Northug skulle visa upp sig i NM både på torsdag och lördag för att åka till sig en OS-biljett. Nu sätter ändå sjukdom stopp för den norska profilen vars OS-chanser håller på att rinna ut i sanden. En pallplats krävs i världscupen nästa vecka, menar den norska landslagschefen.

Under veckoslutet tävlade Northug i svenska Piteå där det igen blev pannkaka av alltihop. På den klassiska tremilen kom norrmannen i mål som 48:a, över fem minuter efter täten.

Därefter hade Northug för avsikt att tävla i norska mästerskapen i Gåsbu där han hade prickat in torsdagssprinten och lördagsskiathlonen. Någon sprint blir det ändå inte på grund av förkylning.

– Natten till måndag vaknade han med täppt nästa och hosta, sade Northugs tränare Stig Rune Kveen till NRK.

– Vi ångrar inte att vi åkte till Piteå. Han tyckte att han var redo. Han var frisk och rapp och det hade gått bra på träningarna innan. Att skidåkare blir förkylda är sådant som bara händer.

Efter NM är världscupveckoslutet i Planica Northugs sista chans att skaffa en OS-biljett.

– Vi informerade landslagsledningen på måndagen. Förhoppningsvis kan han trots allt ställa upp i ett NM-lopp. Med tanke på OS är det kritiskt. Han tappar en möjlighet att visa upp sig, sade Kveen.

De norska mästerskapen pågår i fyra dagar och innehåller tre individuella discipliner. Efter torsdagens sprint följer intervallopp på fredag och skiathlon på lördag.

Enligt Kveen är det inte otänkbart att Northug tävlar på lördag.

– Om han känner att han är hundraprocentig.

Landslagschefen Vidar Löfshus säger att Kveen avslöjat att det handlar om en lättare förkylning.

– Han är på bättringsvägen så det finns hopp om att han kan åka under veckoslutet, menade Löfshus.

– Det viktigaste för en toppidrottare är att hålla sig frisk och det har Petter misslyckats med den här säsongen. Det är oerhört synd.

Samtidigt som NM avgörs i Norge tävlas det i världscupen i tyska Dresden. Från Tyskland fortsätter världscupkaravanen till Slovenien där tävlingar i Planica står på programmet nästa vecka.

Enligt Löfshus finns det OS-hopp för Northug men då måste han vara på hugget senast i Planica.

– Han behöver komma upp på pallen där.

– Det återstår bara tio dagar så det börjar bli väldigt bråttom.