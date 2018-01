Sparv har inte övervägt att sätta punkt i landslaget: "Inte aktuellt på några år"

Bild: imago/Grubisic/ All Over Press

Två av landslagets ledare har tackat för sig. Tim Sparv har inga planer på att följa i samma fotspår ännu. ”Det sätter sina spår att spela i landslaget, men det är inte aktuellt på några år”, säger han.

Mitt under fotbollslandslagets första samling för året kom en tung smäll. Perparim Hetemaj meddelade att han har gjort sitt i den finländska tröjan.

På mindre än två månader har Finland därmed tappat två av sina mest rutinerade pjäser. I november gick lagkaptenen Niklas Moisander ut med sitt avsked.

– De har definitivt varit två av våra bästa spelare. Två viktiga kuggar lämnar oss och det blir stora luckor att fylla. Det är synd att mista dem båda två, säger Tim Sparv till Yle Sporten.

Mittfältaren är på plats i Abu Dhabi på landslagets januariturné. Han har inte planerat att sätta punkt för sin landslagskarriär på ett tag.

– Jag har inte tänkt seriöst på att sluta ännu. Det är klart att jag funderar och tänker på min framtid, men det är inte aktuellt på några år.

"Kom från ingenstans"

Sparv fyller 31 i slutet av februari och har under de senaste åren fått sin beskärda del av skador. Han var borta över ett år från landslagsspel på grund av olika problem.

– Det är väldigt krävande att spela i både klubblag och landslag. Det är en hel del resor som adderas. Om man bara kör i klubblaget har man ju ledigt när vi spelar i landslaget. Det här sätter sina spår och är inte lätt.

Han tillhör samma generation som Hetemaj och Moisander. Han förstår deras beslut till fullo, men satt ändå förvånad när Hetemaj meddelade att det är över.

– Jag blev lite överraskad när jag hörde om det. Det hade jag inte förväntat mig, det kom från ingenstans. Men när kroppen börjar säga stopp så är det väldigt förstående.

"Förändrar inte mitt beteende"

Under de senaste åren har Niklas Moisander varit landslagets kapten. När han inte har varit med har Sparv varit det naturliga alternativet som lagkapten.

Nu är det naturliga att Sparv tar över bindeln, men han har inte tänkt förändra på sitt sätt att vara i landslagsmiljön.

– Jag förändrar inte mitt beteende. Jag tycker att jag har tagit ansvar och varit en ledare. Det kommer inte att ändras. Men en ledares roll är också att kunna utveckla och få fram andra ledare. Det kanske jag kommer att lägga lite fokus på.

Sparv nämner Lukas Hradecky och Paulu Arajuuri som potentiella ledarnamn i det nuvarande landslaget.

Under vårens landskamper – troligen tre eller fyra stycken – ska nya ledare vaskas fram i laget.

– Vi har ju en liten process på gång nu. Några etablerade har slutat, några yngre har kommit in och nu ska vi spela in nya ledargestalter i laget i vår. I höst ska vi ju sedan in i Nations League som känns spännande.

Ingen landskamp under helgen

Den här veckan är Sparv åtminstone det givna ledarvalet i Abu Dhabi. Största delen av januarilandslaget har lite eller ingen rutin på den här nivån.

Sparv värdesätter det pågående lägret och kommer ihåg sitt eget inträde i landslaget under en liknande resa till Asien vintern 2009.

– Då var ju Jari Litmanen med … Det här är ett bra evenemang. De unga får en chans att slussas in och visa framfötterna. Samtidigt får tränarna också se vilka som bankar på dörren till landslaget.

På torsdag väntar årets första landskamp mot Jordanien. Det blir också den enda landskampen under samlingen som pågår till måndag.

– Det är enda minuset här. Det bästa vi kan få fixat nu är match mot ett klubblag. Det blir ingen andra landskamp och det känns dumt. Vi är ju inte här för att möta klubblag.



Torsdagens landskamp mot Jordanien startar klockan 14.30 finländsk tid.