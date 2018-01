Bokrecension: Efter att ha sålt miljoner skivor tvingades hon sälja sig själv

Vi människor dras till tragedier, till historier om dekadens och förfall. Det finns knappast något så tabubelagt ämne som heroinberoende, drogen som man redan i skolan får veta att är livsfarlig och som så många artister och stjärnor dukat under i.

Berättelser om det fantastiska ruset som missbrukaren gång på gång söker förvrids så småningom till något ohanterbart och smutsigt.

Det är också som om ”smutset” i själva knarkandet med sprutor och blod ganska snabbt översätts till ett moraliskt smuts.

Narkomanen ses som förtappad, bortom räddning.

Kanske vårt samhälles stränga syn på droger handlar om en hopblandning av dessa smutsbegrepp – därför är det också fint att få läsa en mänsklig, smart, oromantiserande, ärlig och insiktsfull överlevnadshistoria.

Det här är en sådan.

Det finns en hel del biografier över knarkande rockstjärnor men jag undrar om inte Patty Schemels drar det längsta strået.

En anledning är att det inte finns något romantiserande eller häftigt kring missbruket. Det berättas ärligt, utan att lämna bort det faktum att fina saker och vänskaper inträffade samtidigt som det pågick.

Men skillnaden till mytbildande berättelser om episkt fetsande rockband som Mötley Crüe är stor.

Men vem är hon?

Schemel var trummis i bandet Hole som leddes av Courtney Love, 90-talets kanske mest bespottade och också hyllade kvinnliga artist.

Hole sålde miljontals skivor men läser man om bandet i olika nätforum så handlar snacket ofta om att det var Love som låg bakom sin man, Nirvanas Kurt Cobains olycka och till och med död.

Men man hittar också alla de unga tjejer som växte upp med Love som förebild och inspiration.

Cobain sköt sig själv, deprimerad och hög på heroin och knarkade gjorde han bland annat tillsammans med sin vän Schemel.

Hur hamnade Schemel där, som inneboende hos det kaotiska äkta paret Love-Cobain?

Dysfunktion i familjen bland annat. Men vägen till de stora scenerna var lång.

Patty Schemel växte upp i nordvästra Amerika i en skilsmässofamilj. Hon märkte tidigt att hon var lesbisk, något som var svårt att komma ut med i den lilla hemstaden, också om mamman var uppmuntrande då Schemel kom ut.

Känslan av att vara en outsider fanns tidigt där och som 12-åring löste Schemel det genom att tillsammans med sin lillebror lyssna på rock och dricka vodka.

Go on, take everything, take everything, I want you to

Mamman var sällan hemma så de två syskonen kunde supa ganska ostört.

Det höll inte i längden men suget efter ett befriande rus och en livslång alkoholism såddes redan då.

Schemel började spela trummor och spelade med i lokala (punk) band och så småningom hamnade hon i Hole.

Via sin upplevelse av utanförskap utvecklar Schemel ett feministiskt perspektiv om att ta plats och om man läser Holes texter så handlar de ofta om kvinnors upplevelser av utnyttjande, objektifiering och vingklippta drömmar.

Hole var ett band som var besläktat med den feministiska punkrörelsen riot grrrl och grungen.

Ångest, uppmärksamhet och utanförskap var nyckelord för att förstå musiken, som samtidigt ofta handlade om en rå, kroppslig form av manlighet för många av banden.

Hole var ett undantag där Love ofta klädde sig i klänningar och hennes röda läppstift kan man nog säga är ikoniskt för det tidiga 90-talet.

Många av artisterna använde heroin och det var under frekvent påverkan som också Patty Schemel spelade på stora festivaler och nådde framgång.

Hon beskriver hur bandkompisen Kristen Pfaff dog av överdos, hur Cobain dog av överdos och hur inget av det här fick henne att sluta knarka.

Då man läser om flödet av droger och all olycka som de orsakade så är det svårt att förstå varför en människa väljer att inte sluta.

Att vara beroende är att inte ha krafter att formulera ett val, det står klart. Men samtidigt så beskriver Schemel skoningslöst hur hon själv utnyttjade vänner, sina föräldrar och sina flickvänner för att kunna hålla igång knarkandet.

I efterhand uttrycker hon en klar förståelse för hur drogen tar över ens moraliska kompass – och samtidigt hur det ändå finns något kvar av henne själv som ville överleva, ville spela trummor och bryta missbruket.

Men – det skulle ta länge att göra det.

Patty Schemel hade ”allt”. Spelade i ett band som sålde miljoner och kallades för den bästa musikern i bandet av Cobain.

Länge var hon nykter då hon spelade, arbetsmoralen var hög och det är fysiskt krävande att vara trummis.

Så småningom klev hon in i gråzoner och gled sakta neråt.

Hon beskriver några lågvattenmärken – en där hon delade spruta med en annan kvinna, trots att hon visste att kvinnan bar på hepatit C. Men en feminist kunde inte neka den andra kvinnan en sil.

Det här är ett exempel på en förvriden solidaritet, men också på att jaget inte totalförstörts av drogerna.

Every time that I sell myself to you

I feel a little bit cheaper than I need to

― Ur Holes låt Asking for it