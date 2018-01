Finland slog Luxemburg – Helander och glödheta Rönnberg ledde offensiven

Bild: Tomi Hänninen. All rights reserved.

Finlands herrlandslag i handboll fick upp segerkontot i VM-kvalet då laget slog Luxemburg på hemmaplan. Nico Rönnberg och Benjamin Helander var Finlands bästa spelare.

Efter en jämn inledning fixade Finland till slut en rätt så bekväm seger då man slog Luxemburg med 30–25.

Redan i den första halvleken spelade Finland bättre handboll än i förra veckans förlustmatcher mot Slovakien, men trots de lovande takterna lyckades man aldrig rycka.

Nico Rönnberg som har varit sjuk under den senaste tiden verkade frisk och kry då han axlade ett stort ansvar i den finländska offensiven. Under den första halvleken smällde Rönnberg in sex bollar men fick inte så mycket hjälp av lagkamraterna.

Topias Laine var hyfsat bra på högerkanten då han och Oscar Kihlstedt stod för två baljor var under de första 30 minuterna. Richard Sundberg hade det i sin tur rätt så svårt och kom inte till några ordentliga skottlägen.

Då 21 minuter spelats ersattes Sundberg av Max Granlund som gjorde bra ifrån sig. I halvlekens slutsekunder utjämnade Granlund till 13–13 som var ställningen i paus.



Helander och Rönnberg avgjorde i andra halvlek. Benjamin Helander och Nico Rönnberg. Bild: Tomi Hänninen. All rights reserved.

Helander tog för sig

I den andra halvleken fortsatte Rönnberg spruta in mål medan också Benjamin Helander kom in och blixtrade till med några snygga soloprestationer.

Efter att ha legat under med tre mål hade Finland en stark period och med ledning av Helanders fullträffar lyckades man vända och rycka ifrån. Då ställningen var 25–21 började segern se sannolik ut.

Finland tappade inte kontrollen och Helander hade även råd med att bränna en straff. Segersiffrorna skrevs 30–25.

Rönnberg var Finlands bästa målskytt med tolv fullträffar medan Helander stod för fem. Finlands saldo i VM-kvalet är nu en seger, en oavgjord och tre förluster.

Finland – Luxemburg 30–25

Nico Rönnberg 12, Benjamin Helander 5, Max Granlund 3, Oscar Kihlstedt 3, Topias Laine 3, Fredrik Forss 2, Robin Sjöman 1, Teemu Tamminen 1